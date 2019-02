Справка Banki.ru

Банк учрежден в марте 1994 года в Москве в форме ТОО. Кредитная организация создавалась в рамках государственной программы реформирования экономической базы и хозяйственного механизма российского топливно-энергетического комплекса. Учредителями выступили предприятия ТЭК, а основной целью создания банка было заявлено обслуживание финансовых потоков предприятий топливной энергетики, а также работников отрасли. В феврале 2000 года банк был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО). С сентября 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В январе 2014 года банк привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В феврале 2016 года банк сменил организационно-правовую форму на АО.

На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются член совета директоров, председатель правления Елена Сучилина (18,43%); экс-предправления Виктор Каравдин (16,60%, скончался 29 марта 2017 года, наследство открыто); председатель совета директоров Анатолий Копсов (8,84%); члены совета директоров Александр Головтеев (4,16%), Юрий Саввинов (6,01%), Георгий Макаревич (3,50%) и Олег Тарасов (3,46%), Наталья Фаустова (3,40%), Александр Ремезов (3,10%), члены совета директоров Павел Хромов (2,81%) и Георгий Кутовой (2,64%), Елена Кучерук (2,13%), член правления Наталья Пантюхина (2,62%), Сергей Охотин (2,81%), Мячеслав Валь (1,28%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.

Анатолий Копсов — президент ООО «Инженерный центр — Газотурбинные технологии», доктор технических наук, профессор, заслуженный работник Единой Энергетической системы РФ. Юрий Саввинов — заслуженный энергетик РСФСР. Олег Тарасов — экс-гендиректор ПАО «Якутскэнерго», кандидат экономических наук, почетный энергетик Минпромэнерго России. Александр Головтеев — генеральный директор ООО «Мясоперерабатывающий завод», генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания». Георгий Кутовой — доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный энергетик РФ. Павел Хромов — генеральный директор ООО «Прима Капитал».

Головной офис кредитной организации расположен в Москве, где также находятся восемь допофисов и две операционные кассы вне кассового узла (по состоянию на конец III квартала 2016 года). Сеть продаж также представлена тремя филиалами (Владимир, Благовещенск, Калининград), шестью дополнительными офисами и двумя оперкассами вне кассового узла в Амурской области. Собственная сеть банкоматов представлена 23 устройствами, расположенными в Москве и области, Благовещенске и Амурской области. Численность персонала по последним доступным данным составляла чуть менее 400 сотрудников.

Согласно пояснительной информации к отчетности за девять месяцев 2017 года, основными заемщиками банка в корпоративном кредитовании являлись предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью, торговлей, строительством, производством пищевых продуктов. В ресурсной базе основная часть средств на балансе банка была сформирована остатками и депозитами предприятий и организаций, занимающихся торговлей, портовым бизнесом, оказанием консультационных, бухгалтерских и финансовых услуг, операциями с недвижимостью и строительством.

В число клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Проектные инвестиции», ОАО «Главный вычислительный центр энергетики», ОАО «Московский хладокомбинат № 9», ОАО «Гипрогазоочистка», ОАО «Горизонт», ЗАО «Эр-Стайл Софтлаб», ОАО «НПФ электроэнергетики», ОАО «Балтик-СГЭМ-Комплект», ЗАО «Вита-групп», АО «Мосазервинзавод», ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» и др.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, систему «Банк — Клиент», инкассацию, корпоративные банковские карты (Visa и «Мир»), размещение средств (векселя, депозиты), услуги ВЭД, кредитование, таможенные карты, зарплатные проекты, торговый эквайринг, банковские гарантии, документарные операции, операции с ценными бумагами, услуги персональных менеджеров и др.

Физическим лицам доступны вклады, РКО, потребительское и автокредитование, банковские карты (Visa и «Мир»), сейфовые ячейки, денежные переводы («Золотая Корона», «Рапида», Western Union), аккредитивы, операции с драгметаллами, операции на валютных рынках и на рынке ценных бумаг (депозитарий, депозитные сертификаты, операции на вексельном и российском фондовом рынках) и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 10% (или 1,3 млрд рублей), составив 11,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 54,2% до 59,7%, при этом их номинальный объем сократился на 55,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 20,2% до 12%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 8,5% (или 136,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,8% и 87,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,32% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 41,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 64,4% и 35,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 39,7% до 41,8%, при этом их номинальный объем сократился на 266,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 8,8% до 8,9%, при этом их номинальный объем сократился на 106,2 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 24,2% до 20,3%, при этом их номинальный объем сократился на 750 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,2% до 5,6%, при этом их номинальный объем сократился на 398,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 17,1% до 19%, при этом их номинальный объем сократился на 1,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2% до 4,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 252,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 266,7 млн рублей (или 5,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 53,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 17,6% до 12,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,8%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,4 млрд рублей (132,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 91,9 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 45,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 72,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,9 млн рублей.

Совет директоров: Анатолий Копсов (председатель), Юрий Андреенко, Александр Головтеев,Сергей Бритвин, Михаил Давыдкин, Георгий Кутовой, Евгений Копсов, Георгий Макаревич, Александр Никольский, Юрий Саввинов, Елена Сучилина, Олег Тарасов, Павел Хромов.

Правление: Елена Сучилина (председатель), Михаил Давыдкин, Наталья Пантюхина, Ариза Гусейнова (главный бухгалтер).

