Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТЭМБР-Банка на уровне «ruВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и качеству активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рентабельности и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства .

Аналитики напоминают, что банк специализируется на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче гарантий и размещении средств на рынке межбанковского кредитования. Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке.

Банк сохраняет удовлетворительный уровень достаточности капитала для текущего риск-профиля и невысокий буфер абсорбции потенциальных убытков (запас капитала позволяет выдержать обесценение до 6,3% базы активов под риском на 1 августа 2020 года). Бизнес банка характеризуется низкими показателями рентабельности. Давление на рейтинг продолжает оказывать сохранение значительного уровня иммобилизации капитала. Кроме того, на фоне пандемии и снижения деловой активности возрастают риски ухудшения финансового состояния заемщиков, что может оказать дополнительное давление на буфер капитала и финансовый результат банка. Качество кредитного портфеля банка оценивается как невысокое.

В числе прочего отмечается высокая волатильность привлеченных средств клиентов-юрлиц (чистый отток средств юрлиц превышал 40% в июне 2020 года).