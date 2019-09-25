Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТЭМБР-Банку на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу при слабой эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным экспертов, на 1 августа 2019 года около 40% валовых активов банка сформировано ссудной задолженностью юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, качество которой оценивается аналитиками как невысокое (доля ссуд III—V категорий качества составила 26% кредитного портфеля, 19% ссуд были пролонгированы).



Устойчивая ликвидная позиция ТЭМБР-Банка обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 1 августа 2019 года покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 37,5% и 47% соответственно).

