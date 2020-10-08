Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ТЭМБР-Банка стал СберБанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Выплаты начнутся 13 октября. Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Калининградской и Московской областях. В 30 городах и населенных пунктах планируется задействовать более 70 отделений «Сбера».

Вкладчики ТЭМБР-Банка, которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться с заявлением о выплате возмещения через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении (Android, iOS), так и в веб-версии.

Банк-агент будет осуществлять расчеты с вкладчиками ТЭМБР-Банка не менее года, а о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 12 октября на сайте АСВ и 13 октября — в «Российской газете».



Лицензия у ТЭМБР-Банка была отозвана 2 октября этого года. АСВ предварительно оценивало размер своей страховой ответственности перед 8,3 тыс. вкладчиков банка примерно в 5 млрд рублей. Средства будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов).