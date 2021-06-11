Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 439,75 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ТЭМБР-Банка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



«За счет этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 77,28% суммы установленных требований», — говорится в релизе.

Уточняется, что средства для расчетов с кредиторами получены в результате поступлений в имущественную массу банка денежных средств от конвертации валютных средств, закрытия корреспондентских счетов, а также погашений по кредитному портфелю.