Продажи страхования жизни новой дочерней компании «Росгосстрах Жизнь» стартовали в 30 регионах России с вовлечением 24 тыс. агентов, а со II квартала 2019 года начнутся уже по всей стране. Об этом сообщается в релизе компании.



С декабря 2018 года пилотный проект по продажам страхования жизни успешно прошел в филиале «Росгосстраха» в Иваново. Теперь продажи начались в следующих регионах: Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Карелии, Удмуртии, Татарстане, Чувашии, Архангельской области с НАО, Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской областях, Красноярском (с Т(ДН)АО и ЭАО), Пермском и Приморском краях, а также в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО.

Агенты «Росгосстраха» предложат клиентам программы накопительного и инвестиционного страхования жизни. Затем продуктовая линейка дополнится специально разработанными для агентской сети программой пожизненного страхования и коробочными продуктами страхования жизни.

«Агентская сеть «Росгосстраха» — ценнейший ресурс для развития страхования жизни в масштабах всей страны. Позволяя перейти к принципиально иной структуре сборов, при которой большая доля обеспечивается именно регулярными взносами и пролонгациями, агентская сеть становится залогом долгосрочной стабильности страховщика. А в нашем случае речь идет о 35 тысячах продавцов во всех уголках страны, которые дадут возможность миллионам россиян приобрести инвестиционно-накопительные финансовые решения. Несколько лет назад объемы сборов по страхованию жизни сети «Росгосстраха» были на уровне 6 миллиардов рублей, а сегодняшний потенциал в разы выше. Так, в развитых странах на долю продаж через агентские сети приходится порядка 30% сборов», — рассказал генеральный директор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко.

После вхождения в финансовую группу «Открытие» в «Росгосстрахе» не было бизнеса по страхованию жизни. Компания вернулась в этот сегмент рынка с приобретением 100-процентной доли «ЭРГО Жизни», которая в марте 2019 года получила наименование «Росгосстрах Жизнь».