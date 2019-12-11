Тинькофф Банк, «Уралсиб» и Райффайзенбанк привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте Центробанка.

Все постановления — четыре в отношении Тинькофф Банка, два в отношении банка «Уралсиб» и одно в отношении Райффайзенбанка — вынесены 22 ноября этого года и вступили в силу 10 декабря.

Во всех случаях банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

По всем постановлениям банкам назначены штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что ЦБ уже не в первый раз за несколько прошедших месяцев привлекает эти банки за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.