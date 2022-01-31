Банки внедряют визуализацию анимированных персонажей в экосистемы

Российские банки внедряют визуализацию анимированных персонажей в свои экосистемы: такие проекты уже запустили «Сбер» и «Тинькофф», пишут «Известия». Пока технология пилотируется в нефинансовых сервисах, таких как анимированный ведущий новостей или нейропоэт Пушкин, создающий и озвучивающий стихи, однако в будущем она может применяться для коммуникации с клиентами банков.

Российские компании активно внедряют голосовых помощников. У крупнейших банков, в том числе в «Сбере», «Тинькофф», ВТБ, «Альфе», «Райффайзене», роботизированные помощники уже задействованы в различных бизнес-процессах. При этом наиболее продвинутые на текущий момент голосовые ассистенты существуют в «Тинькофф» и «Сбере» — их помощники помогают при обслуживании клиентов в кол-центре, а также существенно снижают нагрузку в чат-ботах в мобильных приложениях. В некоторых финансовых организациях голосовые помощники уже самостоятельно обрабатывают почти 90% входящих обращений — например, сообщают баланс карты или адрес ближайшего отделения. Помимо банков технологию также внедряют сотовые операторы — Tele-2 и «МегаФон», сообщили их представители.

По словам директора по продуктам и технологиям группы Т1 Александра Рожкова, в России 38% компаний используют виртуальных, в том числе голосовых, помощников на основе искусственного интеллекта. Он отметил, что при этом практически 80% россиян регулярно общаются с голосовыми помощниками на основе «умных» гаджетов — Алисой, Марусей, Siri.

«В контакт-центрах роботы помогают снизить рутинную нагрузку на оператора, чтобы повысить качество обслуживания и увеличить количество клиентов. Специализированные, заточенные под определенные бизнес-задачи и отрасли голосовые помощники на базе ИИ будут ежегодно расти не менее чем в два раза, на 100–120%. Сейчас в них заинтересованы медицина, HoReCa, e-commerce и ретейл, туризм, индустрия красоты и другие сферы», — спрогнозировал Рожков.

Вместе с тем, по ожиданиям эксперта, готовность общаться с голосовыми помощниками будет расти в разы быстрее после того, как они станут более человекоподобными, будут усовершенствованы с точки зрения схожести тембра голоса и манеры живого общения.

Между тем российские кредитные организации уже начали эксперименты с визуализацией и лицевой анимацией. Например, в январе 2022 года «Тинькофф» на основе собственной технологии синтеза мимики и оживления портрета Thara запустил проект, в котором анимированный Пушкин при помощи специально обученной на 60 млн четверостиший нейросети может сочинять стихи для любого словосочетания, которое введет пользователь, а затем декламировать их вслух. В будущем совокупность этих наработок будет использоваться в различных продуктах экосистемы «Тинькофф», сообщили в банке.

Аналогичные эксперименты также проводил «Сбер» с помощью собственной платформы Visper. Например, банк протестировал технологию, создав цифровую ведущую новостей Елену. Кроме того, платформу можно использовать для создания анимированных персонажей для видеороликов и презентаций, которые могут помогать людям в той или иной предметной области, если в них загрузить необходимую информацию, сообщили в SberDevices, не уточнив, планируется ли применять технологию Visper в деятельности кредитной организации.