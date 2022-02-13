БКИ «Эквифакс» отмечает колоссальную популярность кредитных карт в России

Кредитные карты в России получили колоссальную популярность за прошедшие пять лет, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За 2021 год россиянам было выдано 12,6 млн единиц на общую сумму 963 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, указывают аналитики бюро. Подобными темпами не могут похвастать ни ипотека, ни потребительские кредиты, которые, как видно из статистики, уступают место другим кредитным инструментам.



Показатели выдач кредитных карт выросли на 92% в количественном выражении и на 163% в денежном по сравнению с данными за 2017 год. Некоторое замедление темпов выдач наблюдалось в 2020 году, что связано в первую очередь с кризисными явлениями на фоне пандемии. Тогда было выдано 9,2 млн карт на сумму 624 млрд рублей.

При этом средний лимит, указывает бюро, не демонстрировал драматического роста, плавно поднявшись с 53 тыс. рублей в 2017 году до 73 тыс. рублей в 2021-м. В декабре 2021 года средний чек вырос до 77 тыс. рублей. Утилизация кредитных карт (доля используемого лимита) в декабре 2021 составила в среднем 35%. Лидерами по этому показателю являются республики Тыва, Ингушетия и Дагестан, где заемщики утилизируют лимиты своих кредитных карт.

«За последние 10—15 лет имидж кредитной карты сильно изменился, выйдя из ограниченного ареала использования в массовый продукт. Это связано сразу с несколькими факторами. В первую очередь отчасти улучшается финансовая грамотность, ответственность за взятые на себя кредитные обязательства также повышается. С другой стороны, банки активно продвигают данный продукт по различным каналам продаж, предлагая привлекательные условия и бонусные программы. Данный сегмент обладает еще очень большим потенциалом, и в ближайшее время можно смело ожидать дальнейшего роста популярности кредитных карт. На рынок также выходит совершенно новый тип кредитного продукта, только завоевывающий интерес потребителей, — виртуальные кредитные карты, которые добавят ускорения в динамику объемов», — комментирует генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.