Все новости

БКИ «Эквифакс» отмечает колоссальную популярность кредитных карт в России

13.02.2022 15:50
1 362
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Кредитные карты в России получили колоссальную популярность за прошедшие пять лет, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За 2021 год россиянам было выдано 12,6 млн единиц на общую сумму 963 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, указывают аналитики бюро. Подобными темпами не могут похвастать ни ипотека, ни потребительские кредиты, которые, как видно из статистики, уступают место другим кредитным инструментам.

Показатели выдач кредитных карт выросли на 92% в количественном выражении и на 163% в денежном по сравнению с данными за 2017 год. Некоторое замедление темпов выдач наблюдалось в 2020 году, что связано в первую очередь с кризисными явлениями на фоне пандемии. Тогда было выдано 9,2 млн карт на сумму 624 млрд рублей.

При этом средний лимит, указывает бюро, не демонстрировал драматического роста, плавно поднявшись с 53 тыс. рублей в 2017 году до 73 тыс. рублей в 2021-м. В декабре 2021 года средний чек вырос до 77 тыс. рублей. Утилизация кредитных карт (доля используемого лимита) в декабре 2021 составила в среднем 35%. Лидерами по этому показателю являются республики Тыва, Ингушетия и Дагестан, где заемщики утилизируют лимиты своих кредитных карт.

«За последние 10—15 лет имидж кредитной карты сильно изменился, выйдя из ограниченного ареала использования в массовый продукт. Это связано сразу с несколькими факторами. В первую очередь отчасти улучшается финансовая грамотность, ответственность за взятые на себя кредитные обязательства также повышается. С другой стороны, банки активно продвигают данный продукт по различным каналам продаж, предлагая привлекательные условия и бонусные программы. Данный сегмент обладает еще очень большим потенциалом, и в ближайшее время можно смело ожидать дальнейшего роста популярности кредитных карт. На рынок также выходит совершенно новый тип кредитного продукта, только завоевывающий интерес потребителей, — виртуальные кредитные карты, которые добавят ускорения в динамику объемов», — комментирует генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Cashback
Cash Back
от 9,9% до 50 до 10%
Оформить онлайн
Лиц.№ 2557
Zero
10% до 1100 до 8%
Лиц.№ 2268
МТС Деньги Weekend
от 19,9% до 51 до 8%
Лиц.№ 2268
#МожноВСЁ
от 16% до 62 до 3%
Лиц.№ 2272
Citi Select
от 9,9% до 50 есть
Лиц.№ 2557

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту при угрозе мошенничества
Альфа-Банк запустил новую кредитную карту
Изменения по картам за неделю: повышенный кэшбэк и проценты на остаток
Число россиян с активной кредитной картой и долговой нагрузкой в 2021 году выросло