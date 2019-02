Справка Banki.ru

Учрежден в мае 1994 года в Севастополе как ПАО «Морской» и до сентября 2014 года работал по банковской лицензии Национального банка Украины. Основой клиентской базы были компании, осуществляющие морские перевозки. В августе 2014 года банк получил банковскую лицензию Банка России и вошел в систему страхования вкладов. В сентябре 2014 года произошла смена названия на «Севастопольский морской банк».

Основными бенефициарами банка выступают крымский и российский бизнесмен Александр Анненков (96,1%) и его супруга и дочь — Лидия и Анна Анненковы (в сумме 3,1%). На акционеров-миноритариев приходится порядка 0,8% акций кредитной организации. Стоит отметить, что структура собственности достаточно размыта: ключевой бенефициар владеет банком через ряд предприятий и организаций, в том числе зарегистрированных за пределами РФ (Кипр, Украина), а также используя схемы кругового владения.

Главным бизнесом Александра Анненкова являются железнодорожные и морские перевозки. Под его контролем находится транспортная группа компаний «АнРуссТранс», куда входит флот из 24 морских судов, оператор подвижного состава ООО «Анкор» и железнодорожный экспедитор ООО «СЕТКо» (около 2 тыс. железнодорожных вагонов).

Сеть продаж на текущий момент представлена головным офисом в Севастополе, 36 операционными офисами и одним представительством (Керчь, Феодосия, Евпатория, Симферополь и др). Собственная сеть банкоматов насчитывает 49 устройств. Списочная численность работников банка на 1 октября 2017 года составляла 376 человек (годом ранее — 289 человек).

Основные клиенты банка — местные предприятия различных сфер деятельности. В число клиентов банка в различные периоды входили такие компании, как ООО «Севастопольский депозитарий», ЧАО «Страховая компания «Ангарант», ООО «Компания по управлению активами «АН-Капитал», группа компаний «АнРуссТранс», ООО «Строительная компания «Корабел», ООО «Николаевский завод промышленного машиностроения», ООО «Велазо», ООО «Крымский картонно-тарный комбинат», ООО «Анкор», ПАО «Крымский содовый завод», АО «Заводсимферопольмаш» и другие.

На текущий момент в связи с переходом банка в российское правовое поле предоставление ряда услуг приостановлено или ограничено. В число услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, входит РКО, кредитование, корпоративные пластиковые карты, гарантии, корпоративные депозиты и векселя, операции на рынке ценных бумаг (брокерское, депозитарное обслуживание, ДУ), документарные и валютные операции, инкассация, факторинг и др.

Физическим лицам предлагается линейка вкладов, сейфовые ячейки, пластиковые карты («Мир»), денежные переводы, векселя, РКО, обслуживание VIP-клиентов, брокерское и депозитарное обслуживание и др. Стоит отметить, что в декабре 2015 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что в рамках антироссийских санкций платежные системы MasterCard и Visa ввели ряд ограничений по операциям с карточными продуктами банка.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,7% (или 651,4 млн рублей), составив 4,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 42,5% до 43,9%, при этом их номинальный объем сократился на 208,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 46,8% до 44,1%, при этом их номинальный объем сократился на 437,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 533,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,8% (или 39,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,9% и 89,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 14,58% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 58,8% и 41,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 38,4% до 44,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 49 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 18% до 14,3%, при этом их номинальный объем сократился на 300,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 28,8% до 25,1%, при этом их номинальный объем сократился на 369,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7,8% до 8,8%, при этом их номинальный объем сократился на 3,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 6,1% до 6,3%, при этом их номинальный объем сократился на 27,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,2 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 49 млн рублей (или 2,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,3%. На октябрь 2017 года основной объем корпоративных ссуд приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (19,4%), операции с недвижимым имуществом (19,0%), строительство (14,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 77,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 27,9% до 26,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 14,7%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,2 млрд рублей (101,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 701,6 млн рублей, из которых 700 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 324,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 5,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 38,3 млн рублей.

Совет директоров: Ольга Спиридонова (председатель), Александр Анненков, Андрей Гирчак, Елена Костюшина, Лариса Слепцова.

Правление: Андрей Гирчак (председатель), Дмитрий Абрамичев, Татьяна Герасимова, Ленара Кадырова, Олег Гусев, Анна Войтович.

