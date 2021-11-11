Севастопольский Морской Банк присоединен к зарегистрированному в Симферополе Российскому Национальному Коммерческому Банку, свидетельствует информация Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и самого Севастопольского Морского Банка.

Как уточняется, процедура реорганизации была завершена 4 ноября. Напомним, стартовала она в конце августа этого года.

«Все права и обязательства АО «Севастопольский Морской банк», в том числе по договорам, заключенным с клиентами, перешли к ПАО «РНКБ Банк» в полном объеме. Подписания каких-либо документов клиентами банка не требуется», — указано на сайте присоединенной кредитной организации.

АСВ в этой связи сообщает в четверг, 11 ноября, об исключении Севастопольского Морского Банка из реестра банков — участников системы страхования вкладов. Уточняется, что теперь участников ССВ стало 656: это 306 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, четыре действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение денежных средств физических лиц, и 346 кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации.



Центробанк 29 января 2020 года утвердил план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, решив «для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости» вместе с агентством привлечь РНКБ в качестве инвестора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов СМБ не вводился. Тогда же в банк была назначена временная администрация в лице АСВ. В конце июля 2020 года срок действия временной администрации был продлен на полгода, а в ноябре того же года АСВ досрочно прекратило исполнение функций временной администрации. Тогда же АСВ сообщило, что, в соответствии с утвержденным Банком России планом участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, предусмотрена реорганизация последнего в форме присоединения к РНКБ.