К РНКБ будет присоединен Севастопольский Морской Банк, Центробанк опубликовал уведомление о начале процедуры реорганизации этих финансовых учреждений.

«Банк России сообщает о получении уведомления РНКБ Банк (ПАО) о начале процедуры реорганизации кредитных организаций, представленного в соответствии с частью 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности»: сообщает о начале процедуры реорганизации РНКБ Банк (ПАО) в форме присоединения к нему акционерного общества «Севастопольский Морской Банк», — отмечается в материалах регулятора.

Как уточняется, решения о реорганизации РНКБ и Севастопольского Морского Банка приняты в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров финансовых учреждений.

Напомним, Центробанк 29 января 2020 года утвердил план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, решив «для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости» вместе с агентством привлечь РНКБ в качестве инвестора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов СМБ не вводился. Тогда же в банк была назначена временная администрация в лице АСВ. Согласно информации на сайте СМБ, в конце июля 2020 года срок действия временной администрации был продлен на полгода, а в ноябре досрочно прекратило исполнение функций временной администрации. Тогда же АСВ сообщило, что, в соответствии с утвержденным Банком России планом участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, предусмотрена реорганизация последнего в форме присоединения к РНКБ. «После присоединения АО «Севастопольский Морской Банк» к РНКБ Банку последний обеспечит осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, перешедших к нему от присоединенного банка», — подчеркивали в АСВ.