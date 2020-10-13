Севастопольский Морской Банк сообщил о закрытии существенной части отделений, пишет «Коммерсант» . Информация о закрытии до 5 ноября 12 операционных офисов размещена на сайте банка. Всего, по данным ЦБ, у банка 34 офиса. По информации радиостанции «Керчь ФМ», банк закрывает «все действующие офисы».

В РНКБ, который санирует Севастопольский Морской Банк, на вопрос о том, какая часть из действующих офисов банка будет закрыта, сообщили, что «мероприятия по закрытию части офисов банка проводятся в рамках решений по повышению эффективности сети обслуживания». План предусматривает реорганизацию банка в форме присоединения к РНКБ под единым брендом РНКБ, кредитная организация проводит подготовительные мероприятия по интеграции бизнес-процессов двух структур, добавили там.

В АСВ сообщили, что предусмотрены поэтапные подготовительные мероприятия по интеграции IT-систем Севастопольского Морского Банка и инвестора, оптимизации работы с клиентской базой банков, приведению программ обслуживания клиентов к единым стандартам, унификации работы подразделений.

АСВ в рамках санации предоставит Севастопольскому Морскому Банку 740,9 млн рублей Также запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору — РНКБ.

По словам экспертов, грамотный управляющий старается минимизировать убытки банка и риски клиента. Если присоединение произойдет в короткий период, это позволит РНКБ оперативно принять на себя взаимодействие со всеми клиентами Севастопольского Морского Банка без ущерба и потери операционного контроля и взаимодействия с клиентами, отметили эксперты.