Совет директоров Банка России на заседании 19 июня утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства Севастопольского Морского Банка, которое осуществляется при участии РНКБ в качестве инвестора. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Изменения предусматривают предоставление агентством за счет кредитов Банка России финансовой помощи Севастопольскому Морскому Банку. Финансирование будет предоставлено в виде займов в общем размере 740,9 млн рублей сроком на десять лет и будет направлено на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств банка, а также на его докапитализацию.
«Указанный дисбаланс по итогам анализа финансового положения банка был определен в размере 163,2 млн рублей. Величина дисбаланса, использованная для предоставления финансирования, учитывает списание остатков средств на счетах лиц, контролировавших деятельность банка до утверждения плана участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства… что сократило объем выделяемой помощи на сумму не менее 355 млн рублей», — указывают в ЦБ.
Также запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору.
Напомним, Центробанк принял решение о санации Севастопольского Морского Банка с участием РНКБ в конце января этого года. В мае стало известно, что экс-предправления Севастопольского Морского Банка Татьяна Герасимова оспаривает санацию. По ее словам, за день до решения о санации Центробанк выдал предписание сформировать резервы под «украинский» портфель кредитов в полном объеме в срок до 12 часов дня 29 января. Регулятор требовал досоздать резервы в объеме 603,5 млн рублей, что больше размера собственных средств банка на 1 января 2020 года. Временная администрация зашла в банк 29 января в 9:00. В числе прочего Герасимова говорила, что у банка был план самооздоровления на 2020—2025 годы, позволяющий за счет прибыли решить проблемы. На заседании 18 мая решение по иску Герасимовой принято не было, следующее заседание назначено на 24 июня.
По мнению юристов, несмотря на все доводы, шансы на победу в суде у банка малы.