Совет директоров Банка России на заседании 19 июня утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства Севастопольского Морского Банка, которое осуществляется при участии РНКБ в качестве инвестора. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Изменения предусматривают предоставление агентством за счет кредитов Банка России финансовой помощи Севастопольскому Морскому Банку. Финансирование будет предоставлено в виде займов в общем размере 740,9 млн рублей сроком на десять лет и будет направлено на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств банка, а также на его докапитализацию.

«Указанный дисбаланс по итогам анализа финансового положения банка был определен в размере 163,2 млн рублей. Величина дисбаланса, использованная для предоставления финансирования, учитывает списание остатков средств на счетах лиц, контролировавших деятельность банка до утверждения плана участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства… что сократило объем выделяемой помощи на сумму не менее 355 млн рублей», — указывают в ЦБ.

Также запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору.



Напомним, Центробанк принял решение о санации Севастопольского Морского Банка с участием РНКБ в конце января этого года. В мае стало известно, что экс-предправления Севастопольского Морского Банка Татьяна Герасимова оспаривает санацию. По ее словам, за день до решения о санации Центробанк выдал предписание сформировать резервы под «украинский» портфель кредитов в полном объеме в срок до 12 часов дня 29 января. Регулятор требовал досоздать резервы в объеме 603,5 млн рублей, что больше размера собственных средств банка на 1 января 2020 года. Временная администрация зашла в банк 29 января в 9:00. В числе прочего Герасимова говорила, что у банка был план самооздоровления на 2020—2025 годы, позволяющий за счет прибыли решить проблемы. На заседании 18 мая решение по иску Герасимовой принято не было, следующее заседание назначено на 24 июня.