В первые три месяца 2020 года в Банк России поступило 60,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение наблюдалось практически по всем секторам финансового рынка, однако к концу квартала на фоне неблагоприятной экономической и эпидемиологической ситуации наметилась тенденция к росту числа поступающих жалоб, в первую очередь за счет кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В I квартале 2020 года в общем количестве поступивших жалоб большинство (64,2%, или 38,6 тыс. жалоб) пришлось на кредитные организации, что на 6,3% меньше по сравнению с I кварталом 2019 года. Количество жалоб по вопросам потребительского кредитования снизилось на 2,1%, по ипотечному — выросло на 27,9%. Увеличение числа жалоб на ипотечное кредитование произошло в первую очередь за счет вопросов по реализации госпрограмм поддержки ипотечных заемщиков. По проблемам реструктуризации задолженности и кредитных каникул за последнюю неделю марта поступило 514 жалоб. Банк России будет анализировать соотношение числа удовлетворенных требований граждан с числом отказов и в случае необходимости проводить надзорные встречи с кредитными организациями», — говорится в комментарии регулятора.

Количество жалоб на НФО и участников корпоративных отношений в январе — марте 2020 года снизилось на 27,7% и составило 17,5 тыс., из которых 46,8% пришлось на жалобы в отношении субъектов страхового дела и 32,7% — на микрофинансовые организации.

На страховщиков поступило 8,2 тыс. жалоб (на 32,7% меньше, чем в январе — марте 2019 года). Примерно на треть (33,2%) сократилось число жалоб по вопросам ОСАГО — до 6,6 тыс., что произошло в основном за счет снижения количества жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду). В марте 2020 года по сравнению с февралем число жалоб в отношении субъектов страхового дела выросло на 11,7%. «Это во многом связано с традиционным всплеском продаж полисов ОСАГО в данный период — большинство жалоб касаются расчета коэффициента бонус-малус и проблем при приобретении электронного полиса», — уточняется в материалах ЦБ.

В 2020 году сохранилась сформировавшаяся в IV квартале 2019 года тенденция к сокращению количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО): в январе — марте их поступило 5,7 тыс., что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Самое значительное снижение (43,3%) отмечено по основной тематике жалоб на МФО — совершение действий, направленных на возврат задолженности. Также на 22,8% снизилось число жалоб и на завышение начисленной задолженности. По прогнозам Банка России, в дальнейшем в отношении МФО может вырасти число жалоб, связанных с вопросами реструктуризации/рефинансирования договора займа.

На субъекты коллективных инвестиций в I квартале 2020 года поступило 838 жалоб (рост на 67,9%). В то же время по итогам надзорных действий Банка России в последние два месяца I квартала наметилась тенденция к снижению количества жалоб. Так, за март жалоб поступило примерно в 1,5 раза меньше, чем за февраль.

Число жалоб на участников корпоративных отношений в январе — марте 2020 года снизилось на 22,4%, профучастников рынка ценных бумаг — на 4,2%.

Также в I квартале в Банк России поступило около 0,8 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. Из них более половины (54%) — на банки. Основной проблемой здесь остаются вопросы реализации инвестиционного страхования жизни — 48,1% от общего числа жалоб на мисселинг. Потребители жалуются на предоставление неполной и недостоверной, в том числе вводящей в заблуждение, информации об особенностях этих финансовых продуктов, а также о рисках, связанных с их приобретением.