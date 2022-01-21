АСВ требует 1,5 млрд рублей с бывших членов правления Нэклис-Банка и еще ряда лиц

Агентство по страхованию вкладов, которое ведет процедуру конкурсного производства в Нэклис-Банке, пытается привлечь его бывших топ-менеджеров к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,5 млрд рублей. Об иске, направленном в Арбитражный суд Москвы 14 января 2022 года, агентство сообщило в пятницу, 21 января.

«Заявление подано в отношении Акуловой Н. Ю., Алферова Д. С., Борискина С. С., Ларичева В. С., Петровой Е. Н., Уманского О. В.», — указано в релизе.

Уточним, что, в частности, Сергей Борискин, Наталия Акулова и Виталий Ларичев входили в правление банка; Борискин его возглавлял, а также был одним из совладельцев банка и входил в его совет директоров.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в банке совершались действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд. Кроме того, банком необоснованно расторгались договоры залога транспортных средств, залогодержателем по которым выступал банк. В результате указанных сделок банку были причинены убытки», — объясняет АСВ подачу иска и обещает и впредь принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка».

Лицензия у Нэклис-Банка была отозвана 10 января 2020-го. В марте того же года он был признан банкротом, а за месяц до этого ЦБ сообщал о «дыре» в балансе Нэклис-Банка в размере почти 1,4 млрд рублей на дату отзыва лицензии. Позже Центробанк уведомил, что временная администрация Нэклис-Банка установила действия его бывших должностных лиц, направленные на сокрытие фактов вывода активов.

В апреле прошлого года сообщалось, что суд в Москве санкционировал арест бывших предправления Нэклис-Банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой: они обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенный кредитному учреждению ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.



На днях стало известно, что находящийся под стражей Борискин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской — владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей ключевой собственницы Нэклис-Банка. Так, в основе одного из уголовных дел против Борискина — обстоятельства предоставления Нэклис-Банку субординированных займов, а также личного займа Борискину кипрской компанией Касперской Organat Financial Limited, через которую та позже стала владеть банком.