Арестованный руководитель Нэклис-Банка написал заявление на бывшую совладелицу банка Наталью Касперскую

Председатель правления рухнувшего Нэклис-Банка Сергей Борискин, находящийся под стражей, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской — владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы Нэклис-Банка, пишут «Ведомости», уточняя, что при наличии оснований Борискин просит возбудить уголовное дело в отношении Касперской.

Как пояснил адвокат предправления Нэклис-Банка Виталий Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела. По одному из них Борискин и его заместитель Наталия Акулова с апреля 2021 года обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из банка. Тогда же полицейские возбудили еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц также по ч. 4 ст. 159 УК.

В основе второго дела — обстоятельства получения Нэклис-Банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская позже стала владеть банком), отметил Бабаев, добавив, что по этому делу Борискин пока проходит в качестве свидетеля.

По словам Бабаева, Касперская в рамках дела требует дополнительной квалификации действий его подопечного по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), однако Борискин считает, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен, следует из его заявления. Сама Касперская сообщила, что признана потерпевшей по этому делу, и отказалась от дальнейших комментариев из-за обязательств о неразглашении.

В основе данного дела — субординированный заем на 10 млн долларов и кредит на 20 млн долларов, которые были предоставлены Касперской Нэклис-Банку и Борискину, договоры по этим займам истекали в 2022 и 2017 годах соответственно. На момент, когда были выданы займы, — более десяти лет назад — Касперская банком не владела. В 2015 году она договорилась с владельцами банка — группой физлиц, среди которых был Борискин, — о передаче ее компании 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину (на тот момент составлял 13 млн долларов) и переводе суборда в бессрочный, следует из соглашения.