Справка Banki.ru

Кредитное учреждение зарегистрировано Госбанком СССР в январе 1989 года под наименованием «Банк энергетического машиностроения». Его первыми участниками выступили крупные петербургские промышленные предприятия — «Электросила», «Севкабель», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Невский завод. До начала 2000-х банк обслуживал преимущественно машиностроительные предприятия, входившие в «Энергомашкорпорацию». После поглощения холдингом «Интеррос» основных опорных клиентов банка в Санкт-Петербурге банк неоднократно менял владельцев. С февраля 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество.

До недавнего времени бенефициарами банка выступали бывший председатель совета директоров Павел Селезнев (27,83%), Владимир Чернега (13,92%), Андрей Муравьев (9,95%), Ирина Тыцик (9,94%), Ольга Маслова (8,57%), Андрей Романенко (8,15%), Александр Шахманов (7,57%), Екатерина Христова (4,76%), Наталия Урусова (4,40%), Екатерина Горелова (2,84%), Сергей Беляков (1,15%), миноритарии (0,92%).

В октябре 2018 года состав владельцев банка полностью сменился. На текущий момент доли по 9,30% акций контролируют Михаил Локшин, Андрей Эстрин, Татьяна Остапенко, Андрей Пандюрин, Сергей Подопригора, Евгений Брик, Антонина Чернявская, Алексей Титов. Пакет в 9,26% акций принадлежит Юлии Меденцевой, Валерий Горбунов владеет долей в 9,22%, 6,91% акций ­- за Александром Белевцовым. Доля в 0,15% распределена между миноритариями.

Помимо головного офиса в Санкт-Петербурге, банк располагает семью дополнительными офисами и представительством, расположенным на территории Великобритании. Средняя численность персонала на 1 января 2017 года — 331 человек. Банк имеет пять собственных банкоматов и восемь платежных терминалов, предоставляющих клиентам возможность оплачивать услуги.

Основу клиентской базы кредитного учреждения по-прежнему формируют предприятия сферы энергетики и машиностроения, но банк не ограничивается сотрудничеством только с юридическими лицами, активно развивая направление работы с частными лицами. Банк обслуживает свыше 6 тыс. корпоративных клиентов и более 33 тыс. физических лиц. Основными крупными клиентами банка являются Группа «Цифры», Сеть магазинов «Дикая Орхидея», сеть киноцентров «Мираж Синема», Группа охранных предприятий «Титан», ЗАО «Метробетон», ЗАО «Любимый край», ОАО «НИАИ Источник», ООО «Типографский комплекс Девиз», ЗАО «НПФ Диполь» и другие.

Банк предлагает стандартный набор продуктов и услуг малому и среднему бизнесу: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, аренду сейфов, вклады и векселя, аккредитивы, интернет-банкинг, валютный контроль, банковские гарантии, таможенные карты, лизинг, конверсионные операции, банковские карты, эквайринг, инкассацию и др. Физическим лицам доступны вклады, ипотечные кредиты, денежные переводы (по системам Contact, «Золотая Корона», MoneyGram, Blizko, а также с открытием или без открытия счета), аккредитивы, потребительские кредиты, аренда сейфов, страхование (в сотрудничестве с ОАО «Альфа-Страхование» и АО «Согаз»), перевод накопительной пенсии, обмен валюты, операции с наличными, интернет-банкинг, банковские карты системы MasterCard и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,7% (или 145 млн рублей), составив 8,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 39,3% до 38,8%, при этом их номинальный объем сократился на 99,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 26,2% до 28,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 117,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 7,8% (или 93,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,5% и 84,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,69% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 37,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 73% и 27% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 42,1% до 37,8%, при этом их номинальный объем сократился на 416,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 38% до 35,2%, при этом их номинальный объем сократился на 294,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 12,5% до 20,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 666,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,1% до 5%, при этом их номинальный объем сократился на 98,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 416,4 млн рублей (или 11,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 90,2%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 52,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 11,7% до 11,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,7 млрд рублей (116,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 22,9 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 52,6 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 167 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Локшин (председатель), Андрей Ким, Геннадий Ветров, Алексей Дружинин, Сергей Смаль, Валерия Артемьева, Тамара Мирошниченко.

Правление: Геннадий Ветров (председатель, генеральный директор), Николай Аниконов, Валентина Мирченко, Татьяна Ежова, Игорь Чуркин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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