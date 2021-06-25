Нормативы Банка России нарушали в мае десять российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Энергомашбанк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Русский Стандарт», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления, а еще один (Энергомашбанк) впоследствии лишился лицензии. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Седьмой месяц подряд нарушает предельное значение норматива Н12 (норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц), составляющее 25%, «Русский Стандарт»: в мае текущего года банк превысил его 18 раз (после превышения по 22 раза в апреле и марте, 20 раз в феврале и 16 раз в январе 2021 года, 23 раза в декабре и один раз в ноябре 2020-го).

Стабильно допускающие значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением) банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития продолжали это делать и в мае. Наиболее низкое значение Н1.1 у банка «Восточный» составило 4,916%, у УБРиР — 6,064%. Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В мае 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 216 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего с начала текущего года банки заработали 995 млрд рублей; за тот же период 2020 года чистая прибыль сектора составляла 561 млрд рублей.

По данным ЦБ, прибыль в мае 2021 года показали 234 кредитные организации.

На 1 июня 2021 года в России были зарегистрированы 346 банков (237 с универсальной лицензией и 109 с базовой лицензией).

За май текущего года лицензий лишились НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр», Заубер Банк, банк «ИРС» и РНКО «Нарат»; Тексбанк добровольно сдал лицензию, а Роскосмосбанк был присоединен к Промсвязьбанку.



В июне ЦБ отозвал лицензии у РФИ Банка, Энергомашбанка и Актив Банка; кроме того, прекратил существование банк «Возрождение» (присоединен к БМ-Банку).