Активов Энергомашбанка, потерявшего лицензию 9 июня текущего года, не хватает для исполнения его обязательств, «дыра» в капитале превышает 13 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные Банком России данные о финансовом состоянии кредитной организации.

Активы банка на дату отзыва лицензии оцениваются по результатам проведенного временной администрацией обследования в 3,4 млрд рублей при цифре в бухгалтерском балансе самого банка 14,643 млрд. Так, оценка чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости уменьшена с 13,372 млрд до 2,129 млрд рублей.

Обязательства банка достигают 16,75 млрд рублей.

Таким образом, «дыра» в балансе банка (отрицательный показатель «всех источников собственных средств») достигает 13,35 млрд рублей.

Из сообщения на сайте ЦБ следует, что в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был подан иск о банкротстве Энергомашбанка.



Как сообщало Агентство по страхованию вкладов, страховку вкладчикам Энергомашбанка выплачивают с 21 июня Россельхозбанк и банк «Открытие», ее общий размер оценивается в 13,95 млрд рублей.

Ася ШАЛИМОВА