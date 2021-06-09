Банк России приказом от 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка (регистрационный номер 52, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, Энергомашбанк:

полностью утратил собственные средства (капитал);

реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

«В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Энергомашбанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.

Собственники кредитной организации не приняли необходимые меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации, указывает ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Энергомашбанке назначена временная администрация Банка России Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».