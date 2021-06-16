Выплату страхового возмещения вкладчикам Энергомашбанка, у которого Центробанк 9 июня этого года отозвал лицензию, будут осуществлять Россельхозбанк и «Открытие». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Расчеты будут производиться с 21 апреля 2021 года.

Каждый из банков-агентов, действующий от имени и за счет агентства, уполномочен проводить выплату возмещения определенной группе вкладчиков Энергомашбанка. Банк-агент для физического лица будет установлен в зависимости от места жительства и начальной буквы фамилии вкладчика, юридическим лицам выплаты будет проводить банк «ФК Открытие».



В целях оперативного осуществления выплат и создания комфортных условий для вкладчиков планируется задействовать около 60 структурных подразделений банков-агентов в Санкт-Петербурге, включая внутригородские муниципальные образования в составе Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской области.

По оценкам агентства, из общего числа застрахованных вкладчиков Энергомашбанка 90% физических и 94% юридических лиц получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

ЦБ лишил лицензии Энергомашбанк Банк России приказом от 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка (регистрационный номер 52, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба регулятора.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, включая распределение вкладчиков между банками-агентами, будет размещено на сайте АСВ 18 июня. Для определения своего банка-агента вкладчик сможет воспользоваться с 21 июня сервисом «Найти свой банк-агент» на сайте АСВ.

Банки-агенты будут осуществлять выплату возмещения вкладчикам Энергомашбанка в течение не менее чем одного года.



Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).

АСВ позже, 18 июня, опубликовало более подробную информацию для вкладчиков Энергомашбанка, в том числе сведения о распределении вкладчиков между банками-агентами и список их офисов, через которые можно получить выплаты. По уточненным данным , за выплатой страхового возмещения на сумму 13,95 млрд рублей могут обратиться порядка 17 тыс. вкладчиков, в том числе 1 тыс. юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться в 13 субъектах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге — на 13 млрд рублей (порядка 15,8 тыс. вкладчиков), в Ленинградской области — на 619 млн (835 вкладчиков).

