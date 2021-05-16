Энергомашбанк изменил условия зачисления средств на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по торговому эквайрингу. В частности, теперь доступна возможность зачисления средств на банковский счет клиента отдельными суммами по одному терминалу за каждый день, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты смогут видеть в назначении платежа общую сумму торговых операций и размер взимаемой комиссии. Для обработки и учета операций клиенту больше не требуется использовать вспомогательные отчеты. Как и ранее, средства на счет зачисляются утром, на следующий рабочий день после проведения операции», — говорится в релизе.

Размер комиссии для пользователей начинается от 1% и зависит от вида деятельности клиента и объема эквайринговых операций. Наиболее выгодной услуга станет для компаний сегмента «Фастфуд» с оборотами по эквайрингу от 300 тыс. рублей в месяц.

Для своих клиентов банк бесплатно устанавливает в точке продаж торговый терминал для приема оплаты по картам платежных систем Visa, Masterсard, «Мир» (или с мобильных устройств). Комиссия за аренду устройства отсутствует. Возможно использование принадлежащего клиенту терминала.

Для подключения торгового эквайринга клиенту необходимо открыть в банке расчетный счет. Посещать банк для этого не придется. Менеджер Энергомашбанка приедет для получения пакета документов, необходимых для открытия счета, непосредственно в офис клиента. Открытие счета и его последующее обслуживание бесплатно.