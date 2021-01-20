Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Актив Банка до уровня «ruB». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

«Снижение уровня рейтинга и установление «негативного» прогноза обусловлено ухудшением позиции банка по капиталу ввиду слабой операционной эффективности деятельности, а также возможностью дополнительного давления на капитал в случае неблагоприятного разрешения текущего судебного разбирательства относительно продажи объектов недвижимости по завышенным ценам в 2017 году, которая была проведена присоединенным ПАО «КБ «МПСБ». Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

Актив Банк специализируется на кредитовании регионального крупного бизнеса, МСБ, региональных исполнительных органов власти, расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. Головной офис расположен в Саранске. В июле 2019 года к банку был присоединен также зарегистрированный в Мордовии Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк. В капитал объединенного банка вошли акционеры МПСБ.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса Актив Банка на российском рынке при высокой концентрации деятельности на одном регионе (Мордовии), поясняют аналитики. Диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска находится на невысоком уровне, что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов. В качестве основных рисков бизнес-модели банка агентство отмечает ориентацию на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств физлиц, при этом, по оценкам «Эксперт РА» , значительная часть активов приходится на кредиты заемщикам, имеющим отдельные признаки прямой или косвенной аффилированности с акционерами банка.

Отмечается снижение позиции банка по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала находятся на адекватном уровне (Н1.0 на 1 декабря прошлого года — 17,3%, Н1.2 составляет 11,9%), тем не менее наблюдается ослабление устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков (на указанную дату буфер абсорбции убытков составляет 8,5% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств против 9,9% год назад). Положительно агентство оценивает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Существенное давление на капитал оказала убыточность деятельности банка, что обусловлено невысокой операционной эффективностью и существенным досозданием резервов по ряду активов в IV квартале 2019 года.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Около 47% активов банка на начало декабря приходится на ликвидные активы. Отдельно качество кредитного портфеля (на требования к юрлицам и ИП приходится 36% валовых активов, на кредиты физлицам — 7%) оценивается как невысокое. Агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году.



В числе прочего отмечается «удовлетворительная оценка корпоративного управления по причине недостаточной эффективности текущей бизнес-модели ввиду убыточности деятельности и значительного объема кредитов заемщикам, имеющим отдельные признаки прямой или косвенной аффилированности с акционерами банка». В качестве сдерживающих факторов агентство называет повышенную концентрацию корпоративных процедур и управленческих решений на бенефициарах банка. Кроме того, эксперты указывают на чувствительность бизнеса банка к регулятивным рискам в связи со значительной зависимостью ресурсной базы от средств физлиц и ИП, при этом отмечаются отдельные недостатки в управлении рисками и внутреннем контроле.