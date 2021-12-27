СМИ: Центробанк планирует контролировать денежные переводы между гражданами

ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-трансакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК, ссылаясь на источники. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета; переводы физлица между собственными счетами в рамках одного банка; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, Contact и пр.

К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д. Отчитываться должны будут банки, а также магазины и юрлица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т. д. Запросы будут формироваться по всем переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям.

Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты. Данные, которые будет собирать ЦБ, могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Токаревой, это не сильно ужесточит контроль, под удар могут попасть только упомянутые продавцы и нелегальный бизнес. Как пояснил Достов, если ЦБ будет проводить мягкую политику в отношении пользователей денежных переводов, то это не приведет к оттоку банковских клиентов в наличные расчеты. Но если банки начнут дергать граждан из-за нескольких переводов в день и запрашивать документы, подтверждающие цель операции, то определенный сегмент клиентов может уйти в наличные расчеты, что негативно скажется на рынке безналичных платежей.

Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц, будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ пояснили, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считаные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

