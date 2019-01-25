Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2018 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Сбербанк на первой позиции в рейтинге:

- Сбербанк отказался от перевода средств на кредитную карту по номеру телефона во всех каналах, в том числе мобильном банке, мобильном приложении и веб-версии системы "Сбербанк Онлайн".При этом банк сохранил возможность перевода денег на кредитки по номеру карты.

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тысяч рублей.

- Также СМИ сообщали, что в октябре ставки по различным видам кредитов на приобретения жилья увеличены Сбербанком на 0,4 процентного пункта.

ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Основатель и совладелец сети розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Группа ВТБ стала крупнейшим акционером "Магнита", подтвердил глава ВТБ Андрей Костин — о заключении соглашения они с Галицким объявили совместно.

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США.

ВЭБ на третьей позиции в рейтинге:

- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа.

- 29 мая состоялось первое заседание наблюдательного совета ВЭБа в обновленном составе, в ходе которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ должен стать ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных "майским указом" президента России Владимира Путина.

- СМИ сообщали, что новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он сменил Наталью Тимакову, которая перешла на работу в ВЭБ.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Совкомбанк (+9)

- Совкомбанк и Росевробанк сообщали о слиянии, которое пройдет на лицензии Совкомбанка. В результате объединения в России появился третий по активам частный банк.

Банк Русский Стандарт (+12)

- Банки и платежные системы начали тестирование сервиса, позволяющего снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. По данным СМИ, возможность внедрения в России этой технологии изучала и платежная система Mastercard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых был и "Русский стандарт".

Банк "Глобэкс" (+7)

- СМИ сообщали, что дочерний банк госкорпорации ВЭБ — "Глобэкс" совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещение токенов российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование средств.

Восточный банк (+21)

- СМИ сообщали, что в специальном административном районе на острове Русский был зарегистрирован первый резидент. Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, основного акционера банка "Восточный".

Алмазэргиэнбанк (+12)

- Алмазэргиэнбанк отметил 25-летие. На торжественном мероприятии в честь юбилея выступила председатель правления кредитной организации Людмила Николаева, а также банк поздравил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

Новикомбанк (+9)

- СМИ сообщали, что банки передадут ПСБ и Новикомбанку 132 млрд руб. со своих счетов по контрактам в рамках гособоронзаказа.

Банки (new), которые сумели войти в медиарейтинг в 2018 году (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

БКС Премьер (22 место)

- "БКС Премьер" провел исследование по услугам "финансовых советников".

Банк "Траст" (34 место)

- Банк России в марте объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по оздоровлению банка "Траст". Позднее, в апреле ЦБ создал на базе "Траста" банк плохих долгов — структуру для работы с проблемными и непрофильными активами санируемых кредитных организаций.

МТС Банк (42 место)

- ПАО "МТС" и ПАО "МТС-Банк", входящий в топ-50 российских банков по величине активов, представили новую совместную кредитную карту "МТС Деньги Zero" с бесплатным снятием наличных в счет кредита в любых банкоматах по всему миру.

Банк "Ренессанс Кредит" (47 место)

- Продовольственный ритейлер "Дикси" в партнерстве с банком "Ренессанс Кредит" предложил своим покупателям новые карты лояльности, к которым подключается опция рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Держатели карт также смогут расплачиваться ими как обычными кредитками в любых магазинах.

Банк "Центр-инвест" (49 место)

- Банк "Центр-инвест" стал участником и разработчиком проекта "Маркетплейса", который реализуется Банком России. Кроме того, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) в июле присвоило банку рейтинг по национальной шкале на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

Примсоцбанк (50 место)

- "Примсоцбанк" подал иск о банкротстве Михаила Плаксина, сына экс-депутата гордумы Екатеринбурга.

ТОП-50 банков:

Место в рейтинге

Перемещение

за год

Банк

МедиаИндекс

1

0

Сбербанк России

2 205 649,8

2

0

ВТБ

1 476 294,8

3

+1

ВЭБ

492 351,4

4

+1

Альфа-Банк

397 724,5

5

+1

Промсвязьбанк

294 281,2

6

+3

Банк "ФК Открытие"

275 194,8

7

0

Газпромбанк

262 206,1

8

0

Россельхозбанк

216 877,6

9

+2

Райффайзенбанк

203 482,2

10

0

Бинбанк

144 758,7

11

+1

Банк Уралсиб

143 449,8

12

+5

Почта Банк

132 572,8

13

+3

Тинькофф Банк

129 936,5

14

+1

Росбанк

114 189,0

15

+5

Банк "Возрождение"

97 915,2

16

+5

Московский кредитный банк

89 160,5

17

+9

Совкомбанк

83 314,9

18

-4

Citi

82 253,1

19

-1

Банк "Ак Барс"

74 265,6

20

-1

Банк "Санкт-Петербург"

68 865,5

21

+12

Банк Русский Стандарт

61 062,5

22

new

БКС Премьер

59 285,8

23

+7

Банк "Глобэкс"

54 604,7

24

-11

Банк "Российский капитал"

53 483,9

25

+21

Восточный банк

51 898,1

26

-4

Абсолют Банк

51 710,5

27

+12

Алмазэргиэнбанк

50 883,1

28

+3

Российский национальный коммерческий банк

50 622,5

29

-5

АБ "Россия"

49 926,0

30

+2

Связь-Банк

43 233,6

31

-8

Банк "Зенит"

42 883,5

32

+3

Запсибкомбанк

41 719,7

33

+1

Нордеа Банк

41 073,0

34

new

Банк "Траст"

40 573,3

35

-10

ЮниКредит Банк

40 506,6

36

-9

СМП Банк

40 351,5

37

0

ХКФ Банк

37 015,7

38

+2

Локо-Банк

34 754,0

39

+4

МСП Банк

32 996,7

40

-12

Уральский банк реконструкции и развития

28 930,9

41

+9

Новикомбанк

27 682,7

42

new

МТС Банк

27 545,8

43

-5

РосЕвроБанк

26 720,4

44

-2

Транскапиталбанк

24 213,5

45

+2

ОТП банк

23 662,4

46

-17

ИБ "Ренессанс Капитал"

23 354,7

47

new

Банк "Ренессанс Кредит"

22 713,2

48

-7

Банк "ДельтаКредит"

21 320,9

49

new

Банк "Центр-инвест"

20 581,8

50

new

Примсоцбанк

18 748,3

*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 48 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.01.19.

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