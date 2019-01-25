Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2018 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Сбербанк на первой позиции в рейтинге:
- Сбербанк отказался от перевода средств на кредитную карту по номеру телефона во всех каналах, в том числе мобильном банке, мобильном приложении и веб-версии системы "Сбербанк Онлайн".При этом банк сохранил возможность перевода денег на кредитки по номеру карты.
- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.
- Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тысяч рублей.
- Также СМИ сообщали, что в октябре ставки по различным видам кредитов на приобретения жилья увеличены Сбербанком на 0,4 процентного пункта.
ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
- Основатель и совладелец сети розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Группа ВТБ стала крупнейшим акционером "Магнита", подтвердил глава ВТБ Андрей Костин — о заключении соглашения они с Галицким объявили совместно.
- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
- Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США.
ВЭБ на третьей позиции в рейтинге:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа.
- 29 мая состоялось первое заседание наблюдательного совета ВЭБа в обновленном составе, в ходе которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ должен стать ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных "майским указом" президента России Владимира Путина.
- СМИ сообщали, что новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он сменил Наталью Тимакову, которая перешла на работу в ВЭБ.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
Совкомбанк (+9)
- Совкомбанк и Росевробанк сообщали о слиянии, которое пройдет на лицензии Совкомбанка. В результате объединения в России появился третий по активам частный банк.
Банк Русский Стандарт (+12)
- Банки и платежные системы начали тестирование сервиса, позволяющего снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. По данным СМИ, возможность внедрения в России этой технологии изучала и платежная система Mastercard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых был и "Русский стандарт".
Банк "Глобэкс" (+7)
- СМИ сообщали, что дочерний банк госкорпорации ВЭБ — "Глобэкс" совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещение токенов российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование средств.
Восточный банк (+21)
- СМИ сообщали, что в специальном административном районе на острове Русский был зарегистрирован первый резидент. Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, основного акционера банка "Восточный".
Алмазэргиэнбанк (+12)
- Алмазэргиэнбанк отметил 25-летие. На торжественном мероприятии в честь юбилея выступила председатель правления кредитной организации Людмила Николаева, а также банк поздравил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.
Новикомбанк (+9)
- СМИ сообщали, что банки передадут ПСБ и Новикомбанку 132 млрд руб. со своих счетов по контрактам в рамках гособоронзаказа.
Банки (new), которые сумели войти в медиарейтинг в 2018 году (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
БКС Премьер (22 место)
- "БКС Премьер" провел исследование по услугам "финансовых советников".
Банк "Траст" (34 место)
- Банк России в марте объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по оздоровлению банка "Траст". Позднее, в апреле ЦБ создал на базе "Траста" банк плохих долгов — структуру для работы с проблемными и непрофильными активами санируемых кредитных организаций.
МТС Банк (42 место)
- ПАО "МТС" и ПАО "МТС-Банк", входящий в топ-50 российских банков по величине активов, представили новую совместную кредитную карту "МТС Деньги Zero" с бесплатным снятием наличных в счет кредита в любых банкоматах по всему миру.
Банк "Ренессанс Кредит" (47 место)
- Продовольственный ритейлер "Дикси" в партнерстве с банком "Ренессанс Кредит" предложил своим покупателям новые карты лояльности, к которым подключается опция рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Держатели карт также смогут расплачиваться ими как обычными кредитками в любых магазинах.
Банк "Центр-инвест" (49 место)
- Банк "Центр-инвест" стал участником и разработчиком проекта "Маркетплейса", который реализуется Банком России. Кроме того, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) в июле присвоило банку рейтинг по национальной шкале на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Примсоцбанк (50 место)
- "Примсоцбанк" подал иск о банкротстве Михаила Плаксина, сына экс-депутата гордумы Екатеринбурга.
ТОП-50 банков:
Место в рейтинге
Перемещение
за год
Банк
МедиаИндекс
1
0
Сбербанк России
2 205 649,8
2
0
ВТБ
1 476 294,8
3
+1
ВЭБ
492 351,4
4
+1
Альфа-Банк
397 724,5
5
+1
Промсвязьбанк
294 281,2
6
+3
Банк "ФК Открытие"
275 194,8
7
0
Газпромбанк
262 206,1
8
0
Россельхозбанк
216 877,6
9
+2
Райффайзенбанк
203 482,2
10
0
Бинбанк
144 758,7
11
+1
Банк Уралсиб
143 449,8
12
+5
Почта Банк
132 572,8
13
+3
Тинькофф Банк
129 936,5
14
+1
Росбанк
114 189,0
15
+5
Банк "Возрождение"
97 915,2
16
+5
Московский кредитный банк
89 160,5
17
+9
Совкомбанк
83 314,9
18
-4
Citi
82 253,1
19
-1
Банк "Ак Барс"
74 265,6
20
-1
Банк "Санкт-Петербург"
68 865,5
21
+12
Банк Русский Стандарт
61 062,5
22
new
БКС Премьер
59 285,8
23
+7
Банк "Глобэкс"
54 604,7
24
-11
Банк "Российский капитал"
53 483,9
25
+21
Восточный банк
51 898,1
26
-4
Абсолют Банк
51 710,5
27
+12
Алмазэргиэнбанк
50 883,1
28
+3
Российский национальный коммерческий банк
50 622,5
29
-5
АБ "Россия"
49 926,0
30
+2
Связь-Банк
43 233,6
31
-8
Банк "Зенит"
42 883,5
32
+3
Запсибкомбанк
41 719,7
33
+1
Нордеа Банк
41 073,0
34
new
Банк "Траст"
40 573,3
35
-10
ЮниКредит Банк
40 506,6
36
-9
СМП Банк
40 351,5
37
0
ХКФ Банк
37 015,7
38
+2
Локо-Банк
34 754,0
39
+4
МСП Банк
32 996,7
40
-12
Уральский банк реконструкции и развития
28 930,9
41
+9
Новикомбанк
27 682,7
42
new
МТС Банк
27 545,8
43
-5
РосЕвроБанк
26 720,4
44
-2
Транскапиталбанк
24 213,5
45
+2
ОТП банк
23 662,4
46
-17
ИБ "Ренессанс Капитал"
23 354,7
47
new
Банк "Ренессанс Кредит"
22 713,2
48
-7
Банк "ДельтаКредит"
21 320,9
49
new
Банк "Центр-инвест"
20 581,8
50
new
Примсоцбанк
18 748,3
*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика:
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 48 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.01.19.
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