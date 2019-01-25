Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2018 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Сбербанк на первой позиции в рейтинге:

- Сбербанк отказался от перевода средств на кредитную карту по номеру телефона во всех каналах, в том числе мобильном банке, мобильном приложении и веб-версии системы "Сбербанк Онлайн".При этом банк сохранил возможность перевода денег на кредитки по номеру карты.

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков. Греф сообщил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тысяч рублей.

- Также СМИ сообщали, что в октябре ставки по различным видам кредитов на приобретения жилья увеличены Сбербанком на 0,4 процентного пункта.

ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Основатель и совладелец сети розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Группа ВТБ стала крупнейшим акционером "Магнита", подтвердил глава ВТБ Андрей Костин — о заключении соглашения они с Галицким объявили совместно.

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту Владимиру Путину, и он "в целом" поддержал ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны". Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США.

ВЭБ на третьей позиции в рейтинге:

- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа.

- 29 мая состоялось первое заседание наблюдательного совета ВЭБа в обновленном составе, в ходе которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ должен стать ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных "майским указом" президента России Владимира Путина.

- СМИ сообщали, что новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он сменил Наталью Тимакову, которая перешла на работу в ВЭБ.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Совкомбанк (+9)

- Совкомбанк и Росевробанк сообщали о слиянии, которое пройдет на лицензии Совкомбанка. В результате объединения в России появился третий по активам частный банк.

Банк Русский Стандарт (+12)

- Банки и платежные системы начали тестирование сервиса, позволяющего снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. По данным СМИ, возможность внедрения в России этой технологии изучала и платежная система Mastercard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых был и "Русский стандарт".

Банк "Глобэкс" (+7)

- СМИ сообщали, что дочерний банк госкорпорации ВЭБ — "Глобэкс" совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещение токенов российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование средств.

Восточный банк (+21)

- СМИ сообщали, что в специальном административном районе на острове Русский был зарегистрирован первый резидент. Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, основного акционера банка "Восточный".

Алмазэргиэнбанк (+12)

- Алмазэргиэнбанк отметил 25-летие. На торжественном мероприятии в честь юбилея выступила председатель правления кредитной организации Людмила Николаева, а также банк поздравил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

Новикомбанк (+9)

- СМИ сообщали, что банки передадут ПСБ и Новикомбанку 132 млрд руб. со своих счетов по контрактам в рамках гособоронзаказа.

Банки (new), которые сумели войти в медиарейтинг в 2018 году (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

БКС Премьер (22 место)

- "БКС Премьер" провел исследование по услугам "финансовых советников".

Банк "Траст" (34 место)

- Банк России в марте объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по оздоровлению банка "Траст". Позднее, в апреле ЦБ создал на базе "Траста" банк плохих долгов — структуру для работы с проблемными и непрофильными активами санируемых кредитных организаций.

МТС Банк (42 место)

- ПАО "МТС" и ПАО "МТС-Банк", входящий в топ-50 российских банков по величине активов, представили новую совместную кредитную карту "МТС Деньги Zero" с бесплатным снятием наличных в счет кредита в любых банкоматах по всему миру.

Банк "Ренессанс Кредит" (47 место)

- Продовольственный ритейлер "Дикси" в партнерстве с банком "Ренессанс Кредит" предложил своим покупателям новые карты лояльности, к которым подключается опция рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Держатели карт также смогут расплачиваться ими как обычными кредитками в любых магазинах.

Банк "Центр-инвест" (49 место)

- Банк "Центр-инвест" стал участником и разработчиком проекта "Маркетплейса", который реализуется Банком России. Кроме того, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) в июле присвоило банку рейтинг по национальной шкале на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

Примсоцбанк (50 место)

- "Примсоцбанк" подал иск о банкротстве Михаила Плаксина, сына экс-депутата гордумы Екатеринбурга.

ТОП-50 банков:

Место в рейтинге Перемещение за год Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 2 205 649,8 2 0 ВТБ 1 476 294,8 3 +1 ВЭБ 492 351,4 4 +1 Альфа-Банк 397 724,5 5 +1 Промсвязьбанк 294 281,2 6 +3 Банк "ФК Открытие" 275 194,8 7 0 Газпромбанк 262 206,1 8 0 Россельхозбанк 216 877,6 9 +2 Райффайзенбанк 203 482,2 10 0 Бинбанк 144 758,7 11 +1 Банк Уралсиб 143 449,8 12 +5 Почта Банк 132 572,8 13 +3 Тинькофф Банк 129 936,5 14 +1 Росбанк 114 189,0 15 +5 Банк "Возрождение" 97 915,2 16 +5 Московский кредитный банк 89 160,5 17 +9 Совкомбанк 83 314,9 18 -4 Citi 82 253,1 19 -1 Банк "Ак Барс" 74 265,6 20 -1 Банк "Санкт-Петербург" 68 865,5 21 +12 Банк Русский Стандарт 61 062,5 22 new БКС Премьер 59 285,8 23 +7 Банк "Глобэкс" 54 604,7 24 -11 Банк "Российский капитал" 53 483,9 25 +21 Восточный банк 51 898,1 26 -4 Абсолют Банк 51 710,5 27 +12 Алмазэргиэнбанк 50 883,1 28 +3 Российский национальный коммерческий банк 50 622,5 29 -5 АБ "Россия" 49 926,0 30 +2 Связь-Банк 43 233,6 31 -8 Банк "Зенит" 42 883,5 32 +3 Запсибкомбанк 41 719,7 33 +1 Нордеа Банк 41 073,0 34 new Банк "Траст" 40 573,3 35 -10 ЮниКредит Банк 40 506,6 36 -9 СМП Банк 40 351,5 37 0 ХКФ Банк 37 015,7 38 +2 Локо-Банк 34 754,0 39 +4 МСП Банк 32 996,7 40 -12 Уральский банк реконструкции и развития 28 930,9 41 +9 Новикомбанк 27 682,7 42 new МТС Банк 27 545,8 43 -5 РосЕвроБанк 26 720,4 44 -2 Транскапиталбанк 24 213,5 45 +2 ОТП банк 23 662,4 46 -17 ИБ "Ренессанс Капитал" 23 354,7 47 new Банк "Ренессанс Кредит" 22 713,2 48 -7 Банк "ДельтаКредит" 21 320,9 49 new Банк "Центр-инвест" 20 581,8 50 new Примсоцбанк 18 748,3

*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 48 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 18.01.19.

При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия ».