Исследования

В начале 2019 года ожидается повышение ставки ФРС до 3%, что не может не повлиять на уровень цен на золото. Динамика рынка золота в 2018 году (шесть месяцев) в сравнении с предыдущим годом характеризовалась ростом спроса на металл в инвестициях в слитки и монеты (4%) и промышленности (3%), но падением спроса в ювелирном производстве (-9%).