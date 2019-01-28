Исследования

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Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.
2018 год выдался для рынка банковских продуктов достаточно динамичным: кредитные организации не только развивали свои продуктовые линейки за счет разработки новых предложений, но и корректировали условия по действующим.
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за ноябрь 2018 года.
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за ноябрь 2018 года.
В начале 2019 года ожидается повышение ставки ФРС до 3%, что не может не повлиять на уровень цен на золото. Динамика рынка золота в 2018 году (шесть месяцев) в сравнении с предыдущим годом характеризовалась ростом спроса на металл в инвестициях в слитки и монеты (4%) и промышленности (3%), но падением спроса в ювелирном производстве (-9%).
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за октябрь 2018 года.
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за октябрь 2018 года.
Второй месяц подряд в России неуклонно растут ставки по ипотеке: в среднем размер увеличения по программам банков колеблется от 0,4 до 1 процентного пункта. Предложений на покупку недвижимости при этом меньше не становится: застройщики пока еще держат цены на жилье на привлекательном уровне, а также субсидируют ставки по ипотечным программам ряда банков, что также подогревает потребительский спрос.