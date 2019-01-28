Исследования

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Медиалогия
Рейтинг банкиров. Итоги 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.

28.01.2019
Медиалогия
Медиарейтинг российских банков: итоги 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.

25.01.2019
Banki.ru
Как менялись ставки по банковским продуктам в 2018 году

2018 год выдался для рынка банковских продуктов достаточно динамичным: кредитные организации не только развивали свои продуктовые линейки за счет разработки новых предложений, но и корректировали условия по действующим.

26.12.2018
Медиалогия
Рейтинг банкиров. Ноябрь 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за ноябрь 2018 года.

25.12.2018
Медиалогия
Медиарейтинг российских банков: ноябрь 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за ноябрь 2018 года.

24.12.2018
Национальное рейтинговое агентство
Рынок драгоценных металлов. Тенденции и прогноз

В начале 2019 года ожидается повышение ставки ФРС до 3%, что не может не повлиять на уровень цен на золото. Динамика рынка золота в 2018 году (шесть месяцев) в сравнении с предыдущим годом характеризовалась ростом спроса на металл в инвестициях в слитки и монеты (4%) и промышленности (3%), но падением спроса в ювелирном производстве (-9%).

06.12.2018
Медиалогия
Рейтинг банкиров. Октябрь 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за октябрь 2018 года.

29.11.2018
Медиалогия
Медиарейтинг российских банков: октябрь 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за октябрь 2018 года.

27.11.2018
Banki.ru
Ипотека на квартиру или апартаменты: есть ли отличия?

Второй месяц подряд в России неуклонно растут ставки по ипотеке: в среднем размер увеличения по программам банков колеблется от 0,4 до 1 процентного пункта. Предложений на покупку недвижимости при этом меньше не становится: застройщики пока еще держат цены на жилье на привлекательном уровне, а также субсидируют ставки по ипотечным программам ряда банков, что также подогревает потребительский спрос.

21.11.2018