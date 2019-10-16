оденьгахпросто: как открыть счет у иностранного брокера

Хорошая альтернатива статусу квалифицированного инвестора — договор с иностранным брокером. Рассказываем, как его оформить и какие сложности могут возникнуть.



Выбираем брокера

Хотя российский Интернет пестрит сайтами, предлагающими торговлю валютными парами и CFD-контрактами, найти легального иностранного брокера вполне посильная задача. Например, можно воспользоваться ресурсом stockbrokers.com или выбрать компанию из списка, который публикует журнал Barrons, издаваемый Dow Jones & Company. К сожалению, далеко не все иностранные брокеры готовы работать с гражданами РФ.

Среди наиболее известных иностранных брокеров с русскоязычной поддержкой — Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2trade и EXANTE. Список не полный и не является рекомендацией. При выборе брокера необходимо обратить внимание на такие вещи:

— юрисдикция, членство в биржевых и небиржевых торговых системах, например SIPC, IFC и проч.;

— уровень защиты (наличие страхового покрытия счета);

— выбор торговых площадок и финансовых инструментов;

— комиссии за сделки и ведение счета;

— наличие поддержки, в частности возможности получать консультации по налоговым вопросам;

— дополнительные сервисы, обучающие приложения, демосчета и т. д.

Отдельно стоит обратить внимание на требования, которые предъявляет брокер к минимальному размеру депозита и комиссиям. Например, чтобы открыть счет в Saxo Bank, потребуется минимум 10 тыс. долларов. Interactive Brokers в прошлом году отменил требования к сумме инвестиций, однако при этом клиенту придется платить специальный «эксплуатационный сбор», размер которого зависит от его торговой активности. Освобождены от уплаты сбора инвесторы, у которых на счете не менее 100 тыс. долларов, и трейдеры, заплатившие более 10 долларов в месяц за совершение сделок. Размеры комиссий за сделку также могут существенно отличаться в зависимости от инструмента, в который клиент вкладывает деньги.

Эксперты также советуют не полениться и поискать отзывы о работе брокера в Интернете. Например, на сайте Smart-Lab или на форуме Банки.ру.

Открываем счет

Чтобы зарегистрировать счет, потребуется подать заявку на официальном сайте, выбрав подходящий тариф. Затем необходимо указать свой e-mail и придумать логин и пароль для входа в личный кабинет. После того как клиент подтвердит адрес электронной почты, брокер предложит заполнить анкету. Будьте готовы, что помимо стандартных данных (потребуется скан паспорта) в компании могут потребовать также указать источник доходов. Поэтому придется не только указать, кто ваш работодатель, но также поделиться сведениями о годовом доходе и прочих имеющихся активах. Не исключено, что брокеру понадобится дополнительная информация. Например, справка из банка или от работодателя, чтобы подтвердить доходы.

В большинстве российских брокеров такого требования нет.

Еще одно отличие от отечественных брокеров: придется отдельно указать свое налоговое резидентство. В компании должны удостовериться, что вы действительно проживаете в России. Это необходимо, чтобы брокер правильно рассчитал налоги — например, с доходов, полученных с дивидендов по акциям. Для этого можно прикрепить скан платежки в налоговую или квитанции ЖКХ.

Следующий этап — выбор инвестиционного профиля. Брокеру важно понять, какой у вас опыт работы на бирже, инвестиционные цели и инструменты, которыми вы планируете торговать и в каких странах. Отметим, что большинство иностранных брокеров работают не только на домашнем рынке, но и на площадках других стран через посредника (субброкера). Позже эти данные можно изменить или дополнить.

Отдельно следует запросить у брокера письмо с реквизитами для банка, в котором вы будете делать переводы или выводить деньги на счет в РФ. А также стоит отдельно поинтересоваться, предоставляет ли компания выписку для налоговых органов, например форму W8-BEN. Это необходимо, чтобы правильно уплачивать налоги с полученных доходов. Например, в США с дивидендов придется заплатить 10% (налог для нерезидентов), а еще 3% доплатить в России.

Плюсы и минусы

Помимо отсутствия ограничений для инвесторов (например, в России, чтобы покупать акции тех же зарубежных биржевых фондов, необходимо обладать статусом квалифицированного инвестора), наличие счета у иностранного брокера дает огромные возможности с точки зрения выбора инструментов и торговых площадок. Скажем, Interactive Brokers предоставляет доступ к торговле акциями, опционами, фьючерсами, рынку Forex, облигациям, CFD, ETF и хедж-фондам в 31 стране мира. Just2trade торгует на 20 биржах мира и помимо традиционных инструментов также дает возможность инвестировать в криптовалюты.

Второй плюс — наличие страховки у инвестора. Брокеры и дилеры, работающие в США, в обязательном порядке являются членами SIPC (Корпорация защиты инвесторов) и обязаны страховать счета клиентов. Размер страхового возмещения составляет 500 тыс. долларов. Страховка сработает, если брокер вдруг обанкротится. Проверить, является ли брокер членом SIPC, можно здесь. Страховка у кипрских брокеров составляет 20 тыс. евро, ее выплачивает Фонд компенсации инвестиций (Investment Compensation Fund, ICF).

Главное неудобство для клиентов из России, открывших счет у иностранного брокера, — необходимость самому отчитываться в налоговой. Формально ФНС пока не должна требовать у инвесторов информацию об открытии брокерского счета (в отличие от счета в иностранном банке), однако уже в 2020 году ситуация может поменяться. Владельцам счетов у иностранных брокеров придется не только уведомлять об этом налоговые органы, но и в некоторых случаях предоставлять данные о движении средств по счету. Подавать декларацию о доходах в ФНС нужно каждый год до конца апреля, приложив к ней отчет о проведенных сделках.

Еще один минус — это необходимость платить за перевод средств на счет брокера. Например, комиссия SWIFT за перевод средств из российского банка может быть от 40—50 долларов. Кроме того, на практике инвестор может столкнуться с необходимостью объясняться с сотрудниками банка об источнике происхождения средств и целях перевода средств за рубеж. В некоторых случаях банк может дополнительно запросить документы, подтверждающие факт открытия счета, и справку из ФНС, что вы платите налоги с этих доходов. При этом, если речь идет о сумме свыше 600 тыс. рублей, банки сообщают о таких переводах в Росфинмониторинг. Обратная ситуация: иностранная организация, в которой открыт ваш счет, также может запросить информацию у российского контрагента об источнике происхождения средств.