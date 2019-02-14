Срочный
Экси-Банк,
Экси-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 467 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 100 000 ₽
|3
|5
|—
|от 500 000 ₽
|—
|—
|7
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 1 000 $
|—
|0,3
|0,6
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 1 000 €
|—
|0,3
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
8 830
Справочная информация
АО «Экспортно-Импортный Банк»
- Адрес
- 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 234-18-38
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть