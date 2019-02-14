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Срочный

Экси-Банк,

Экси-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
35 467
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 100 000 ₽ 3 5
от 500 000 ₽ 7
91 день 181 день 370 дней
от 1 000 $ 0,3 0,6
91 день 181 день 370 дней
от 1 000 € 0,3 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
8 830
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Справочная информация
АО «Экспортно-Импортный Банк»
Адрес
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(812) 234-18-38

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