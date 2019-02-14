Инвестиционный
Таганрогбанк,
Таганрогбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
62 827 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|185 дней
|270 дней
|370 дней
|от 20 000 ₽
|5,7
|5,8
|5,9
|6
|от 500 000 ₽
|5,8
|5,9
|6
|6,1
|от 1 000 000 ₽
|5,9
|6
|6,1
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 2 городах России
5 692
Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
- Адрес
- 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Таганрог
- Телефоны
-
(8634) 31-09-75
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