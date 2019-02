Справка Banki.ru

Кредитная организация была зарегистрирована в октябре 1994 года как ОАО «Таганрогбанк». Основными учредителями выступили ЗАО «Шельф» (его бывший совладелец — известный таганрогский бизнесмен Сергей Бидаш, ныне председатель совета директоров Таганрогбанка), ОАО НПО «Кузробот» (научно-исследовательские разработки, производство оборудования), ЗАО «Рэди» (предоставление услуг), КУИ г. Таганрог (муниципальная организация по управлению имуществом).

Группа компаний «Шельф» владела ТЦ «Парус» в Таганроге (10 тыс. кв. м), двумя стекольными заводами в ЮФО, карьерами с полезными ископаемыми, 20 тыс. га сельхозземель (сегодня совладельцем является Сергей Бидаш). Структуры Сергея Бидаша также выступали миноритарными акционерами и заемщиками Южного торгового банка (ЮТБ), у которого в марте 2009 года отозвали лицензию за неспособность выполнять обязательства. До 2002—2003 годов Бидаш владел промышленными гигантами «Тагмет» и «Красный котельщик», которые позже продал в результате корпоративных войн. Бизнес-структурами Сергея Бидаша являются ООО «Торговый комплекс» и ООО «Славянский стекольный завод» (совладелица — супруга Наталья Бидаш и ряд оффшорных компаний Кипра), ТЦ «Парус», девелоперская компания ООО «Север».

В октябре 2002 года банк был переименован в ОАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк». В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В феврале 2005 года банк вступил в систему страхования вкладов. В 2011 году доля акций Таганрогбанка была продана оффшорным компаниям Кипра.

На текущий момент структура владения сильно размыта и включает в себя ряд акционеров — граждан Кипра. Согласно раскрываемой информации на сайте ЦБ, по состоянию на 1 августа 2016 года ключевыми бенефициарами банка являлись председатель совета директоров Таганрогбанка Сергей Бидаш и его супруга Наталья Бидаш, которые в совокупности распоряжались 49,71% акций банка. В числе других российских акционеров — бывший замгендиректора Филиала «Гуковогоргаз» ОАО «Ростовоблаз» Владимир Никулин (9,32%), Тамара Авилова (7,14%) и др. Стоит добавить, что в состав совет директоров банка входит депутат Городской Думы Таганрога, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономической политике Елена Сирота.

Помимо головного офиса в Таганроге банк также представлен одной операционной кассой вне кассового узла. Сеть банкоматов не развита. Численность персонала на октябрь 2017 года — 40 сотрудников.

Своим клиентам банк предлагает услуги по РКО, электронное обслуживание по системе «Интернет-Банк», вклады, денежные переводы и переводы без открытия банковского счета в оплату государственных и муниципальных услуг, валютные операции, валютный контроль экспортно-импортных операций, кредиты, банковские гарантии, услуги лизинга.

Всего на обслуживании находятся порядка 500 корпоративных и более 1 200 частных клиентов. Выпуском банковских карт фининститут не занимается.

Клиентами банка являются компании таких отраслей экономики, как аренда и предоставление услуг, промышленность, сельское хозяйство и др. В число корпоративных клиентов в различные периоды входили ООО «РОССКА», ООО «Торговый комплекс», ОАО «Темп-Инвест», ООО «Агропромэнерго», ООО «КСК «Олимп», ООО «КДК «Олимп».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,5% (или 2,6 млн рублей), составив 507,5 млн рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 22,2% до 20,4%, при этом их номинальный объем сократился на 9,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 11,7% до 9,9%, при этом их номинальный объем сократился на 9,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 320,1 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 4,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 63,1% и 36,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 60,45% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 64,4% и 35,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 53,6% до 55,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,4% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 615 тыс. рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 8% до 8,1%, при этом их номинальный объем не изменился;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,3% до 11,4%, при этом их номинальный объем сократился на 10,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,3% до 1,1%, при этом их номинальный объем сократился на 870 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 281,9 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 8,4 млн рублей (или 3,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 93,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,3% до 0,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 518,7 млн рублей (184% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 41,1 млн рублей, из которых 41 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 3,3 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,3 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Бидаш (председатель), Людмила Малева, Владимир Никулин, Татьяна Руденко, Елена Сирота.

Правление: Татьяна Руденко (председатель), Юрий Кузьменко, Надежда Плеханова, Светлана Шиляева, Алексей Кудряшов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru