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Прогрессивный

Таганрогбанк,

Таганрогбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 185 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
59 787
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
185 дней 270 дней 370 дней
от 20 000 ₽ 5,5 5,6 5,7
от 500 000 ₽ 5,6 5,7 5,8
от 1 000 000 ₽ 5,7 5,8 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный» в 2 городах России
5 219
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Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Адрес
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
Отделения и банкоматы
в вашем городе Таганрог
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8634) 31-09-75

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