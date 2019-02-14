Бизнес — плюс
Уралфинанс,
Уралфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 533 ₽
Ставка
6,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|730 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
|6
|от 300 000 ₽
|6,5
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при минимальной сумме 300 000 рублей (по заявлению клиента) карта VISA Classic оформляется в пользу вкладчика бесплатно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
- от 10 000 рублей;
- для вкладов от 300 000 рублей - не позднее 91 дня до окончания срока действия договора
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бизнес — плюс» в 3 городах России
5 074
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-01
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Успех+
|6,37
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рекорд
|5,56
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный плюс
|5,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Кошелек
|5,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|1
|1 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть