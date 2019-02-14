Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования при минимальной сумме 300 000 рублей (по заявлению клиента) карта VISA Classic оформляется в пользу вкладчика бесплатно Капитализация нет Пополнение возможно от 10 000 рублей;

для вкладов от 300 000 рублей - не позднее 91 дня до окончания срока действия договора Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 17:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.