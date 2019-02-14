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Бизнес — плюс

Уралфинанс,

Уралфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 533
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 730 дней
от 100 000 ₽ 6,5 6
от 300 000 ₽ 6,5 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при минимальной сумме 300 000 рублей (по заявлению клиента) карта VISA Classic оформляется в пользу вкладчика бесплатно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 10 000 рублей;
  • для вкладов от 300 000 рублей - не позднее 91 дня до окончания срока действия договора
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бизнес — плюс» в 3 городах России
5 074
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
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Телефоны
(343) 222-11-01

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