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Вклады Тендер-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Тендер-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

2 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,85% 300 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 100 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 5 000 366 дней
Евро 0,75% 5 000 366 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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