Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Тендер-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,85%
|300 000
|366 дней
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|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,25%
|100 000
|366 дней
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|Доллар США
|1,5%
|5 000
|366 дней
|Евро
|0,75%
|5 000
|366 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%