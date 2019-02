Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1993 году в форме закрытого акционерного общества. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В связи с изменениями в законодательстве РФ с 9 апреля 2015 года банк функционирует в форме акционерного общества. В июне 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В сентябре 2016 года по той же статье привлекался руководитель кредитного учреждения, в результате чего топ-менеджеру было вынесено предупреждение.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают член совета директоров Леонид Мазо (31,15%), Константин Колотов (6,88%), Кирилл Бодунков (6,82%), председатель совета директоров Валентин Вавилов и его супруга Екатерина Вавилова (совместно 5,87%), Ольга Буланова (5,19%), Дмитрий Гришин, Михаил Савульчик (по 5,16%), Игорь Пархоменко (4,72%), Андрей Королев (4,13%), Амир Тимашев, Александр Тенюшко (по 3,34%), Кирилл Кулькин, Юрий Мамалыга, Алексей Родин, Иван Чага (по 3,28%), Карэн Мановян, Валерий Андреев (по 1,72%), Алексей Ямолдин (1,68%).

Банк осуществляет деятельность через головной офис, расположенный в Москве. Ранее банк располагал тремя дополнительными офисами, которые впоследствии были закрыты. Списочная численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 50 человек. Собственная сеть банкоматов и терминалов не развита.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, потребительские и ипотечные кредиты, банковские карты системы MasterCard, переводы без открытия счета.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, валютные операции, депозиты, обслуживание внешнеэкономической деятельности, банковские гарантии, удаленное банковское обслуживание и др. Клиентами банка являются предприятия и организации, представляющие различные отрасли и направления экономики и расположенные преимущественно в Москве и Московской области. В числе клиентов ООО «Мосинжзеленстрой», ООО «Специализированное хозяйство Московское», ООО «ТПП Регионювелир», ООО «Эр Джи Тинаиф», ООО «Кресла в зал», ООО «Дормостсервис», ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 279».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 11,5% (или 170,4 млн рублей), составив 1,7 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 32,3% до 35,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 107,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 17,4% до 15%, при этом их номинальный объем сократился на 11,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 18,7% (или 158,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 61% и 39% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 228,6 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 102,09% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 51,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 74% и 26% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 21,2% до 22,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,9% до 51,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 205 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,1% до 8%, при этом их номинальный объем увеличился на 12,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 26% до 17,4%, при этом их номинальный объем сократился на 98,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 365,9 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 51,6 млн рублей (или 16,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 54%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 85,9%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 604,9 млн рублей (165,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 855,9 млн рублей, из которых 855 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 160,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 12,9 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 12,9 млн рублей.

Совет директоров: Валентин Вавилов (председатель), Юрий Заславский, Леонид Мазо, Виктор Яхимович, Алексей Дементьев.

Правление: Юрий Заславский (и. о. председателя), Наталия Зенина.

