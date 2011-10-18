Вход

Дебетовые карты в Тендер-Банке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Тендер-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — Тендер-Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
MasterCard Gold — Тендер-Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
MasterCard Platinum — Тендер-Банк
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет нет
доллар США нет 80 нет нет
евро нет 80 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 667

Похожие продукты других банков: Почта Банк, Тамбовкредитпромбанк, Мегаполис.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека