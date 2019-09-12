Суд Видземского предместья Риги объявил PNB bankа (прежнее название — Norvik Banka) неплатежеспособным, говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии.



КРФК, регламентирующая работу кредитных организаций, в августе подала в суд заявление о неплатежеспособности PNB Banka, деятельность которого ранее была приостановлена.

«Суд Видземского предместья Риги объявил PNB bankа неплатежеспособным. КРФК будет тщательно следить за процессом неплатежеспособности, а Гарантийный фонд вкладов, который из своих средств обеспечил выплату гарантированных возмещений, в процессе неплатежеспособности будет кредитором, претендуя на возврат всех выплаченных средств», — сказано в сообщении комиссии для СМИ.

Работа PNB Banka была прекращена 15 августа во избежание оттока финансовых средств. Как поясняли в КРФК, такое решение было принято в связи с тем, что Европейский центробанк (ЕЦБ) признал банк организацией, которая может столкнуться с финансовыми трудностями. По данным комиссии, обязательства банка превысили его активы и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях КРФК получила основание обратиться в суд с заявлением о неплатежеспособности банка.

По размеру активов в конце 2018 года PNB Banka занимал шестое место в Латвии.

