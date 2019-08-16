Работа PNB Banka в Латвии (прежнее название — Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала, которая регламентирует работу банков в стране.

«Решение связано с тем, что Европейский центральный банк в четверг пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями», — сказано в сообщении.

Решение комиссии предусматривает, что с 21:00 (время совпадает с московским) 15 августа 2019 года банк обязан прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов.

«Такое решение было принято, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена», — сказано в сообщении комиссии.

По размеру активов в конце 2018 года PNB Banka занимал шестое место в Латвии.