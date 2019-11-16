Новое отделение Фора-Банка открылось в Санкт-Петербурге. Офис расположен по адресу: Литейный просп., д. 13, следует из релиза финучреждения.

«В 2019 году филиал в Санкт-Петербурге продолжает развиваться. Так, одним из приоритетных направлений остается работа с корпоративными клиентами: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование, выдача банковских гарантий. Не снижаются и темпы роста клиентской базы: она увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Обслуживание физических лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00; в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00.

Юридические лица обслуживаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни.