Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества семи контролировавших банк «Солидарность» лиц в размере 8,05 млрд рублей, говорится в определении суда.



Как заметил столичный арбитраж, приведенные заявителем (АСВ) доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба.

Требование об аресте имущества бывших руководителей кредитной организации было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении семи топ-менеджеров банка «Солидарность» к субсидиарной ответственности и взыскании с них 8,05 млрд рублей.

Лицензия у московского банка «Солидарность» была отозвана 15 декабря 2017 года. АСВ выполняет функцию конкурсного управляющего после признания банка банкротом в апреле 2018 года.

В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк «Солидарность» лица совершали неправомерные действия по формированию на балансе банка неликвидных активов (производные финансовые инструменты, ссудная и приравненная к ней задолженность). Указанные обстоятельства являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.