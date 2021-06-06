Офис банка «Открытие» нового формата начал работу в новосибирском Академгородке, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Новосибирск, пр-т академика Лаврентьева, д. 16.



Офис ориентирован на обслуживание всех категорий розничных клиентов. Как поясняют в финучреждении, новый формат позволяет клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно. В отделении есть системы управления очередью, а также зоны обучения клиентов работе в мобильном банке.

Во входной зоне установлены четыре банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Также офис оснащен специальными устройствами для комфортного пребывания маломобильных граждан.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов, суббота — с 10:00 до 16:00 часов.