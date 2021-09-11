Держателям кредитных карт банка «Восточный» можно будет погасить долг по карте в рассрочку на восемь месяцев и без процентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«11 октября дебетовые и кредитные карты банка «Восточный» перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карты «Халва». Задолженность, которая сформируется на дату перехода, можно будет погасить в беспроцентную рассрочку за восемь месяцев. Например, задолженность клиента составляет 80 тыс. рублей — клиенту необходимо будет вносить по 10 тыс. рублей ежемесячно в течение восьми месяцев без просрочек во избежание переплаты», — говорится в релизе.

Совкомбанк предлагает всем держателям карт «Восточного» условия по карте рассрочки «Халва»: беспроцентную рассрочку на любые покупки в 239 тыс. магазинах-партнерах, начисление кэшбэка за покупки собственными средствами и в рассрочку, выплату процентов на остаток средств по карте.

Отмечается, что клиентам «Восточного» не нужно менять свою карту — ее номер, CVV и дизайн останутся прежними. Изменятся только банковские реквизиты карты, узнать которые можно будет в приложении «Халва-Совкомбанк» после 11 октября.