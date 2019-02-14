14.02.2019 10:20 332

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 700 млн рублей из М-банка, принадлежавшего Анатолию Мотылеву. Сам финансист проживает в Лондоне, а под суд должны пойти его помощница, советник и связанный с ними предприниматель.

Расследование крупных хищений из кредитных учреждений, подконтрольных экс-банкиру Анатолию Мотылеву, началось еще в декабре 2015 года. Именно тогда в отношении него и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения 700 млн рублей из М-банка.

Сейчас трое его фигурантов — находящиеся в СИЗО Ольга Иванова, бывшая помощница Анатолия Мотылева, его экс-советник Игорь Леонов, а также гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев — знакомятся с 50 томами расследования.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года по указанию господина Мотылева Ольга Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсии» и «Медиа резерва», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем, полагают в СКР, для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев, гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ). Последний, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в М-банк заявку на получение кредита в 700 млн руб. Он, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.

ООО БДУ являлось вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале кредитный комитет М-банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, 18 марта 2014 года одобрили кредитование брокерской структуры.



В тот же день на счет БДУ в М-банке были зачислены кредитные средства, на которые впоследствии через несколько фирм-посредников у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн рублей были приобретены 25 векселей, выпущенных неким ООО «Аликанте». Следствие считает, что векселя никакой ценностью не обладали, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. При этом все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагают в СКР, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева.

Лицензии у М-банка и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны Центробанком в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд рублей и 126 млрд рублей соответственно. Уголовное дело о хищениях в «Российском кредите» продолжает расследоваться.

Господин Мотылев находится в розыске, а его предполагаемые подельники вину не признают. Из показаний того же господина Маркеева следует, что речь в этом деле может идти лишь о техническом кредитовании М-банком структур, имевших счета в «Российском кредите», а не о хищении средств. «Я действовал в рамках нормальной предпринимательской деятельности, никакой личной материальной или иной выгоды не имел, в преступный сговор с Ивановой и Мотылевым не вступал, причастность его к инкриминируемому преступлению не доказана фактическими данными, а основана на предположениях»,— утверждает обвиняемый Маркеев.

По словам адвоката Сергея Старовойтова, защищающего Станислава Маркеева, его клиент действительно обращался за получением кредита в М-банк — ему нужно было всего 200 млн рублей: «Однако ему предложили взять 700 млн рублей в М-банке и 1 млрд 300 млн рублей в "Российском кредите". Из них реально он получил необходимые ему 200 млн, которые впоследствии вернул». Движение остальных денег, по словам господина Старовойтова, осуществлялось внутри банковских структур Анатолия Мотылева, что подтверждается подробными заключениями специалистов АСВ и ЦБ РФ, которые представлены в материалах уголовного дела в отношении Маркеева.

Олег РУБНИКОВИЧ