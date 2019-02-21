21.02.2019 09:00 356

Букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина, с которым ознакомились «Известия». В документе уточняется, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление. Граждане вправе ограничить себя в играх и частично — указав свой максимальный размер ставки. Участники игрового рынка поддерживают инициативу министерства, однако отмечают, что доля граждан с зависимостью среди любителей делать ставки составляет всего 1–2%. Эксперты-психологи полагают, что игроманов в России значительно больше и этот механизм способен помочь только на начальных стадиях зависимости.

Сам себе ограничитель

Граждане, которые признают свое пристрастие к азартным играм, смогут направить их организаторам в букмекерских конторах или на тотализаторах заявление о запрете принимать ставки. Об этом говорится в законопроекте Минфина, с которым ознакомились «Известия». Такое же обращение смогут подать опекуны или попечители игроманов, которые официально признаны полностью или частично недееспособными. Заявление о запрете на участие в азартных играх от родственников трудоспособного человека в законопроекте не предусматривается.

Документ также предполагает, что люди с зависимостью смогут указать максимально возможный размер ставки, которую у него могут принять в заведении. На основании заявлений участниками рынка будет формироваться единый перечень физлиц, имеющих зависимость. Заявление об исключении из такого перечня граждане могут подать не ранее чем через год после внесения в него. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. СРО, в свою очередь, будут обмениваться информацией для формирования актуальной базы.

Законопроектом предполагается создание механизма самоограничения для граждан в участии в азартных играх, объяснили «Известиям» в Минфине. Эта мера была предложена в связи с ростом числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон. Также в министерстве обратили внимание на то, что пока защита прав людей, подверженных болезненному влиянию игромании, не предусматривается российским законодательством.

Формирование такого перечня — нормальная мировая практика, объяснил исполнительный директор Первой СРО (объединяет российских букмекеров) Олег Давыдов. Он рассказал, что ранее уже были попытки реализовать в России такую идею. В данной СРО это практикуется еще с 2015 года: если игрок напишет добровольное заявление, он будет отстранен от игры. Но такая мера применима только для участников отдельно взятой саморегулируемой организации. Если появится закон, содействовать игрокам в самоограничении будут обязаны все организаторы азартных игр в стране. Он уточнил, что сейчас существуют три СРО, в которые входят букмекерские конторы и тотализаторы. Если компания занимается такой деятельностью и не входит ни в одну из саморегулируемых организаций — ее деятельность незаконна.

Создание перечня игроманов технически реализуемо, так как каждый гражданин, желающий принять участие в игре, проходит обязательную идентификацию, даже если он просто хочет сделать интерактивную ставку в интернете, рассказал Олег Давыдов. Законопроект касается всех российских организаторов азартных игр. А заявления букмекерские конторы и тотализаторы обязаны принимать от всех клиентов — как россиян, так и иностранцев.

Рынок зависимости

В Первой СРО отметили, что доля людей с зависимостью примерно одинакова во всем мире. На рынке букмекерских контор и тотализаторов, на которые распространяется законопроект Минфина, она может составлять 1–2% от общего числа игроков. Однако Олег Давыдов уточнил, что она может быть выше, например, в казино, где люди делают ставки исключительно на удачу. Но законопроект Минфина не будет действовать в отношении казино.

В соответствии с законодательством казино в России могут работать только в специальных игорных зонах. Сейчас их пять (Краснодарский край, Приморье, Калининградская область, Сочи, Алтайский край). Еще одна, в Крыму, находится в стадии разработки.

Букмекерские конторы и тотализаторы работают по всей России. По данным ФНС, на конец 2018 года в России официально зарегистрировано 30 таких организаций. В 2018 году они заплатили налогов в бюджет более чем на 2 млрд рублей. По словам Олега Давыдова, размер средней ставки в букмекерской конторе или на тотализаторе составляет около 1,5 тыс. рублей. Объемы могут различаться в зависимости от статуса матча.

Вся их жизнь — игра

Реальные истории людей, попавших в сеть игромании, являются яркой иллюстрацией того, насколько опасна такая зависимость. Так, например, на интернет-портале LUDOMAH.RU игроманы (их еще называют лудоманами) делятся своими непростыми историями и помогают друг другу освободиться от недуга.

Пользователь Игорь рассказал, что попробовал играть во время ЧМ-2018. Всё началось со ставки ради шутки — пары тысяч рублей. Спустя две недели Игорь обнаружил, что проиграл за это время 300 тыс. рублей с кредитной карты.

«Даже не понял, как это произошло, — написал он. — Сначала хотел отыграть 2 тыс., потом 4 тыс., потом 8 тыс. рублей. Вчера поставил последние 50 тыс. в надежде точно «отбить» проигрыш. Но не получилось. И я всё равно думаю, что надо найти деньги и отыграться».

Девушка Катя на форуме призналась, что уже несколько лет является лудоманкой со стажем. Игра затянула ее на работе в букмекерской конторе. Она уверена, что ее карьера была бы весьма успешной, но ставки испортили всё — играла она не на свои деньги.

«После этого был перерыв в пять лет, в жизни всё наладилось. Но в какой-то момент мне захотелось большего: дорогих вещей, машину, — рассказала она. — И я решила не копить в течение трех-четырех лет на это, а выиграть за месяц. Итог: вся зарплата за последние полгода осталась у букмекеров, украшений у меня тоже не стало, телефон — и тот заложен. И проблема в том, что я снова начала играть в долг и, что самое ужасное, играю на деньги фирмы. Как вернуть потерю и раздать долги, теперь не представляю. Либо прекратить это полностью, либо сделать финальную попытку выиграть хотя бы сумму на погашение небольшого кредита».

Еще один пользователь форума рассказал, что в 31 год имеет игровой стаж в 14 лет. Он признался, что после того, как окончил школу, покинул родной город и столкнулся с букмекерскими конторами, считает себя рабом игры.

«Не сосчитать то количество денег, которые были проиграны, — написал он. — Счет идет на миллионы, и их число уже наверняка двузначное. Помимо этого, несколько отчислений из трех институтов, ни один из которых я не закончил. Потеря нескольких перспективных работ, в том числе и в букмекерской конторе, за неоднократную недостачу в кассе. Я потерял друзей, одноклассников. У меня долги, просроченные кредиты и подорванное здоровье. Сейчас я на хорошей работе, но и здесь я должен, и много. Поэтому получаю только часть зарплаты, необходимую для проживания. Все остальные деньги, немаленькие, я отдаю в счет погашения долга. Конечно, я неоднократно пытался «завязать» — обращался в клиники, лечился, давал клятвы. Всё впустую. Помогало на время, потом я снова начинал играть».

Патологическую склонность к азартным играм имеют 5% жителей Земли, рассказала в беседе с «Известиями» психолог-психотерапевт Яна Лейкина. Она отметила, что игровая зависимость проявляется в различных формах: казино, тотализатор, валютный и фондовый рынки. По ее оценкам, доля таких граждан в общем количестве людей с различными зависимостями составляет около 20%. На первых стадиях зависимости, когда человек еще понимает, что вкладывает в игру слишком много времени и денег, возможность установить самому себе ограничения — вполне эффективная мера, отметила Яна Лейкина. Но на последних стадиях болезни, когда человек уже сводит к игре всю свою жизнь, такая мера не будет иметь результата.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Татьяна ГЛАДЫШЕВА