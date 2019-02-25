25.02.2019 11:30 459

Как выяснил "Ъ", «Газпром нефти» под влиянием ФАС придется вернуть топливные скидки и отменить сервисный сбор, который компания ввела в ноябре прошлого года для корпоративных клиентов. Собеседники "Ъ" сомневаются, что клиенты получат компенсацию за переплату. Эксперты отмечают, что грядущее снятие ценовых ограничений на мелкооптовом рынке может нивелировать потери «Газпром нефти» от возврата к прежним условиям контрактов с корпоративными клиентами.

«Газпромнефть-Корпоративные продажи» (ГПН-КП, структура «Газпром нефти») вынуждена будет отменить введенные в прошлом году сервисные сборы для корпоративных клиентов на своих АЗС, сообщили "Ъ" несколько источников на рынке. По их словам, ФАС готовит соответствующее предупреждение. Сервисные сборы вместо скидок по топливным картам компания ввела в начале ноября 2018 года для повышения маржинальности бизнеса в условиях заморозки цен топлива в мелком опте по соглашению с правительством (см. "Ъ" от 8 ноября 2018 года ). По словам собеседников "Ъ", «Газпром нефть» после получения предписания вернет потребителям старые условия контрактов. Однако источники "Ъ" сомневаются, что потребители получат компенсацию за утраченные скидки.

«Если я увижу, что соглашения не действуют или, во всяком случае, размываются, неважно, какая компания это будет делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам <…>, тогда придется подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин», - Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, 7 ноября 2018 года

Введение сервисного сбора вызвало жалобы потребителей в ФАС. Так, по данным "Ъ", УФАС Ярославской области вынесло предупреждение ГПН-КП за введение сервисных сборов, потребовав до середины декабря отозвать соответствующие уведомления (письмо клиентам есть у "Ъ"). Компания требование не исполнила, заметив, что исполнение его только в Ярославской области приведет к дискриминации клиентов в других регионах. Тогда УФАС переправило дело в центральный аппарат ФАС. Там "Ъ" не предоставили комментарий. В «Газпром нефти» от комментариев отказались.

"Ъ" связался с несколькими компаниями, подававшими жалобы в ярославское УФАС. ГПН-КП с 1 января в одностороннем порядке расторгла договор с ООО «Центррегионсервис» после отказа последнего платить сервисный сбор за пользование личным кабинетом, рассказала "Ъ" директор «Центррегионсервиса» Диана Станюлис. По ее словам, в ноябре прошлого года ГПН-КП предупредила компанию о введении сервисного сбора в размере 3,75% от объема месячной закупки топлива. «Мы бы в год платили 170 тыс. руб., это существенная для нас сумма,— говорит госпожа Станюлис.— Я знаю, есть компании, которым назначили сервисный сбор в размере 5% от оборота». «Центррегионсервис» пытался отказаться от личного кабинета и перейти на бумажный документооборот с поставщиком, но «Газпром нефть» не шла на уступки, утверждает Диана Станюлис.

В ярославское УФАС обратилось также ООО «Энергоальянс». «Нам с ними удобно работать по логистике, но мы против лишних поборов, поскольку из-за этого увеличивается себестоимость продукции»,— рассказала "Ъ" руководитель обособленного подразделения в Ярославле Наталья Утробина. ГПН-КП с 1 января ввела для «Энергоальянса» сервисный сбор в размере 2% от объема закупок. Руководство «Энергоальянса» намерено добиваться возмещения убытков с «Газпром нефти» в виде предоставления топлива на сумму, перечисленную в качестве сервисного сбора, говорят в компании.

Крупные автоперевозчики отмечают, что снижение скидок заметно повлияло на рентабельность компаний, а введение сервисного сбора поставило мелких игроков на грань выживания. «Снижение скидок при заправке дизтопливом сильно ударило по транспортному рынку,— говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.— Средняя стоимость дизельного топлива, по данным Росстата, выросла за год февраль к февралю на 14,6%. Если учитывать, что еще в марте 2018 года у транспортных компаний были скидки от 2–4% до 10–12% на 1 л дизтоплива, их уменьшение еще больше увеличило нагрузку на игроков рынка». «Хорошо, что не все нефтяные компании ввели сервисный сбор, а топливная составляющая в цене перевозки не превышает 30%»,— отмечает господин Миронов.

При этом в конце марта правительство может отменить ценовое регулирование мелкого опта, поскольку действие заключенного в ноябре 2018 года соглашения с нефтекомпаниями истечет. В таком случае риски «Газпром нефти» в случае возврата скидок будут невелики. Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» полагает, что улучшение условий обслуживания клиентов по корпоративным топливным картам — логичный шаг на фоне роста маржинальности АЗС. «Поскольку реализация на заправках снова приносит хорошую прибыль, нефтяные компании вполне могут себе позволить вернуться к активному привлечению клиентов на свои АЗС»,— говорит он.

Дмитрий КОЗЛОВ, Наталья СКОРЛЫГИНА; Александр РОМАНОВ, Ярославль

