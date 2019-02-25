«Мало кто из банков выживет». Основатель Revolut о будущем, России, Тинькове и предложениях продать бизнес

25.02.2019 13:30 1101

Как Николай Сторонский создал бизнес на 1,7 млрд долларов и почему не хочет его продавать.

Николай Сторонский, 34 года

Статус: CEO и основатель сервиса Revolut

CEO и основатель сервиса Revolut Город: Лондон

Лондон Технология: международные переводы в разных валютах по биржевому курсу без комиссий платежных систем.

Николай Сторонский, бывший трейдер Credit Suisse в Лондоне, основал финтех-стартап Revolut в 2014 году. Теперь его сервис для международных переводов по биржевому курсу без банковских комиссий используют уже 4 млн человек по всему миру, а оценка компании составляет $1,7 млрд. В интервью Forbes Сторонский рассказал, что ему интересно строить глобальный бизнес без принадлежности какой-либо стране/

Банковская система Великобритании — одна из самых старых в мире, она сильно отстает в развитии от других стран. Вам это помогло в запуске Revolut именно здесь?

Мы изначально делали продукт, которого не было у банков и ни у кого в мире. Не имеет значения, на каком рынке мы запускались — взлетел бы на любом, рост был бы пропорциональный. На российском рынке тоже удалось бы запустить, независимо от регулятора.

Как, по-вашему, будет развиваться банковская система в ближайшие 10–15 лет?

Будет сильная конкуренция. Сейчас на рынке тысячи игроков: региональные, на уровне страны, международные группы. Мало кто из них выживет, произойдет то же, что было в розничной торговле. Amazon убил маленькие магазины и даже целые сети. Выжили только самые крупные сети, то же ждет и банки. Появятся новые компании и заберут у них бизнес. Они уже появились, просто они пока очень маленькие.

А что будет с Revolut в перспективе пяти–семи лет?

Срок планирования у нас сейчас 6–12 месяцев. Но я рассчитываю, что это будет компания, предоставляющая все возможные финансовые сервисы.

Планировалось, что после первого года работы у Revolut будет 30 000 пользователей. А в итоге вышло в 10 раз больше — 300 000. Это просчет или удача?

Когда я писал бизнес-план, я даже об этом не думал — просто поставил цифру 30 000, предполагая, что может быть как гораздо меньше, так и гораздо больше. В итоге вышло в 10 раз больше. Волатильность прогнозов очень большая.

Как вы защищаетесь от тех, кто хочет скопировать вашу технологию?

Самый главный механизм — это скорость движения. Пока нас копируют, мы быстро идем вперед и забираем долю рынка. Пока конкуренты тратят время, чтобы нас скопировать, мы добавляем новые продукты и пользу юзерам. Те, кто нас копирует, смогут сделать то, что мы уже делаем, только через год или через два. К этому моменту рынок будет занят.

Традиционные банки могут сделать такой сервис? Тиньков рассказывал, что он уже сделал.

Банки слишком медленные, и сейчас они делают то, что мы делали три года назад. «Тинькофф» не совсем традиционный банк. Но я бы не сказал, что он очень мобильный, все равно это очень большой банк.

У Revolut сейчас шесть источников выручки. На какой из них приходится наибольшая доля в структуре вашей выручки?

Сейчас, наверное, все еще на interchange. Но ситуация меняется каждый раз, когда мы запускаем новые продукты. Может быть, на подписку скоро уже станет больше. Доля первого сервиса, с которым мы запускались, начинает размываться благодаря новым продуктам.

Можно ли считать создание Revolut в Великобритании попаданием в тренд?

Успех всегда зависит от амбиций человека. Когда начинаешь чем-то заниматься, но быстро реагируешь на происходящее и меняешь курс, то точно будешь успешным. Важны амбиции и умение не сдаваться, независимо от того, где находишься.

Какое человеку нужно образование, чтобы создать успешную технологическую компанию?

Конечно, нужно техническое образование. Я не знаю, как можно без него создать технологическую компанию. У основателя должно быть структурное мышление, чтобы понимать, как все работает. Если его нет, то тот же самый процесс займет очень долгое время. Взгляд формируется еще с детства и с университета. Есть примеры создания компаний людьми без образования. Например, Джек Ма, который был учителем. Но он собрал очень сильную команду, которая все за него сделала. Правда, такие модели встречаются гораздо реже.

Вы предпочитаете нанимать технарей?

Да, потому что если что-то надо сделать, то технари гораздо быстрее могут справиться. Конечно, все зависит от типа работы. Поскольку мы технологическая компания, у нас 90% технарей и 10% гуманитариев.

Сколько у вас в компании русских? Отдаете предпочтение российским программистам?

Средний уровень программистов в России выше. Но уровень, на котором мы нанимаем, гораздо выше, чем средний. Если взять Англию, Францию, Германию, США, Россию, то среднего уровня программист не пройдет наше интервью. Мы стараемся ловить лучших, а они могут приходить откуда угодно. Талантливые люди есть везде.

В некоторых подразделениях Revolut рабочие процессы уже полностью автоматизированы. Какие еще компании идут этим путем?

Я считаю, что за автоматизацией вообще будущее финтеха. Мне кажется, пока на рынке только у меня такой фокус на автоматизацию. Если в целом говорить про технологические компании, то похожий стиль ведения бизнеса у Безоса — тоже data driven. Огромное значение еще имеет UI/UX design. Мы так же строим процессы, аналитику. У Тинькова такая же культура. У Facebook модель другая. Для нас очень важно, чтобы бизнес был полностью автоматизирован.

А что у конкурентов?

Я всех конкурентов рассматриваю серьезно. Про их процессы я не знаю, но я знаю цифры. А они говорят о том, что мы растем гораздо быстрее и зарабатываем больше денег. Но мы следим за всеми.

Сколько сейчас пользователей у Revolut?

У нас уже 4 млн пользователей, из них 3-3,5 млн уникальных пользователей в месяц, 1,1 млн уникальных пользователей в неделю и полмиллиона — в день.

Есть те, которые заказывают карту и не пользуются ей?

Конечно, но это у всех есть.

Вы не раз подчеркивали, что не тратитесь на маркетинг и рекламу. Вы уже хотя бы примерно знаете, когда органический рост закончится и придется все-таки вкладывать в маркетинг?

Время привлекать пользователей пришло. Мы уже сделали все, что хотели, и теперь работаем над тем, чтобы расти еще больше. Для этого нужна маркетинговая команда, ее мы сейчас набираем. Мы нанимаем 300 country growth менеджеров в каждой стране Европы: пиар-менеджеры, централизованная команда диджитал-маркетинга, data science, дизайнеры, видеоредакторы.

Сколько вам сейчас приносит один клиент?

Зависит от клиента. Я бы эти цифры не раскрывал, но примерно также, как и банкам.

В какой стране из тех, где вы присутствуете, самый конкурентный рынок?

Есть рынки, где вообще никого нет. Но даже там, где есть конкуренция, не сказал бы, что толкаемся с кем-то.

Как вы выбираете партнеров для запуска на новых рынках?

Партнер должен подходить нам технологически и коммерчески. Мы общаемся и смотрим и на крупные банки, и на технологические компании. Чаще выбираем тех, у кого больше гибкости и выше скорость принятия решений.

Сколько Revolut стоит выйти на новый рынок?

$0,5 — 1,5 млн стоит запуститься на новом рынке без учета найма команды. В некоторых странах legal fees очень высокие.

В каких странах у вас есть команды?

Вне Европы есть в США, Австралии, Сингапуре, России.

Планируете привлекать инвестиции?

Нам постоянно предлагают, в последний раз предлагали по оценке $4 млрд. Но мы еще подождем и посмотрим, что будет в конце этого года. Пока деньги есть.

Вам предлагают продать компанию?

Были такие разговоры год-полтора назад. Но я никогда к этому серьезно не относился. Продавать неинтересно. У компании пока очень большой потенциал.

Вы видели бы сейчас себя в России и какой бизнес вы бы строили?

В России, конечно, можно что-то делать, но мне сейчас интересно быть вне принадлежности к какой-то стране. Если надо будет жить в Америке, поеду в Америку, или в Китай. В России тоже интересно, наверно, строить бизнес, но рынок там существенно меньше.

Что для вас предпринимательство — дар или талант?

Я бы сказал, что это выбор. Ровно так же, как выбрать быть писателем или художником. Ты выбрал, и либо понимаешь, что это не твое, и меняешь путь, либо продолжаешь идти. То, чем я занимаюсь сейчас, — это гораздо более интересная история, чем трейдинг, например.

Анастасия КАРПОВА, Forbes Staff

