01.03.2019 08:50 390

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели соискателям на заявленные ими вакансии составляет 42 тысячи 377 рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе портала "HeadHunter ". Специалисты портала подготовили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на начало весны.

Так, в разделе "высший менеджмент" самая высокая зарплата предлагается в Москве специалисту на должность генеральный директор (ИТ-услуги) — 350-450 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Второе место заняли вакансии руководителя департамента ИТ в Санкт-Петербурге с зарплатой от 300 тысяч рублей на руки и генерального директора управляющей компании в Воронеже с таким же заработком — от 300 тысяч.

Также на портале в этом разделе есть пять вакансий с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Предлагается она директору по маркетингу, еvent-директору и директору по продажам в Москве, замдиректора по логистике в Екатеринбурге и директору по сервису в Чебоксарах.

Кстати, среди высших менеджеров самая большая конкуренция за место работы — 11,1 резюме на одну вакансию, отмечают в "Hh.ru" в то время, как средний показатель — шесть резюме на вакансию.

В разделе "юристы и финансисты " самую большую зарплату предлагают финансовому директору в Москве — пять тысяч долларов в месяц, директору департамента судебной работы тоже в столице — от 300 тысяч в месяц до вычета "подоходного". И столько же денег предлагается юрисконсульту в Институт права и развития ВШЭ-Сколково.

В "управлении персоналом" платят меньше — самая высокооплачиваемая вакансия предполагает месячную зарплату в 180 тысяч рублей до вычета налога для тренинг-менеджера в отдел продаж в Москве. От 150 тысяч — для директора по персоналу в Санкт-Петербурге и от 110 тысяч — для руководителя подбора персонала в столице.

Очень неплохие деньги платят удаленным работникам, но только если они — грамотные "айтишники". Так, в Москве требуется Senior Java/Oracle на зарплату от 2 500 до 4 500 долларов на руки. В Санкт-Петербурге — Javadeveloper (remote) — до 300 тысяч рублей на руки и в Казани — Angular 2+ /.NET Core разработчик — от 280 тысяч рублей.

Ранее портал "Работа в России" назвал самые высокооплачиваемые вакансии для "синих воротничков ". Не менее 40-80 тысяч рублей может заработать токарь в Челябинске, 58 тысяч — фасовщик на мясокомбинате в Нижнем Новгороде, от 50 тысяч рублей — контролер-упаковщик в Екатеринбурге.

Марина ГУСЕНКО

