Дорогой рубль тяготеет к снижению против доллара в русле тенденций форекса

14.03.2019 10:30 400

Рубль утром четверга показывает смешанную динамику с оглядкой изменения валют-аналогов и пары евро/доллар, при этом он остается вблизи локальных максимумов и сохраняет лидерство на рынке форекс благодаря дорогой нефти и спроса на российский госдолг.

На его стороне также фактор близкого налогового периода и сезонно высокий профицит текущего счета РФ, против — интервенции ЦБ и остающаяся в поле зрения участников рынка санкционная тематика.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,47, и рубль теряет 7 копеек от уровней закрытия среды, вечером которой он достиг 2-недельного максимума 65,35 после рекордного размещения ОФЗ на 91,4 миллиарда рублей, половину которого забрали иностранные инвесторы, согласно утверждению Минфина.

Накануне же рубль достиг к евро семимесячного максимума 73,82. К 10.20 МСК пара евро/рубль расчетами "завтра" была вблизи отметки 74,08, и здесь рубль набирает две копейки.

"Санкционная угроза висит над Россией как дамоклов меч, однако в отсутствие новых деталей по этой теме мы не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте", — говорится в аналитическом обзоре банка Санкт-Петербург. По мнению аналитиков банка, пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,00-66,50.

Нефть марки Brent дорожает на треть процента с начала дня ($67,77), торгуется вблизи четырехмесячных максимумов из-за снижения поставок в рамках договоренностей ОПЕК+ и на фоне американских санкций против Ирана и Венесуэлы, а также после данных о неожиданном снижении запасов в США.

Пара евро/доллар снижается на 0,1 процента, котировки вблизи $1,1320

Валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса сегодня тяготеют к снижению после китайской статистики, отразившей замедление роста промпроизводства КНР до худших за 17 лет показателей.

Завтра в России формально стартует налоговый период, пик которого приходится на 25 марта, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Центробанк с прошлого четверга покупает ежедневно валюту на 18,3 миллиарда рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ