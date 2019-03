28.03.2019 09:40 646

Россияне привыкли считать наличные доллары самым надежным инструментом сбережения, хотя с ним и связаны значительные риски. В чем причина такой любви к баксу и есть ли реальные альтернативы ему?

Недавняя статья о масштабах распространения наличных долларов в мире и проблемах, с которыми могут столкнуться россияне — любители «живой» американской валюты, неожиданно вызвала большой интерес, в том числе и в социальных сетях. Оказалось, что россияне ужасно боятся лишиться этого средства сбережения. Почему так происходит и можно ли бороться с этой зависимостью?

По данным ФРС США, 60% всех наличных американских долларов «живут» за рубежом. Причем доля купюр номиналом $100 еще выше — 80%. Эксперты считают, что таким образом население стран с неразвитой финансовой системой защищает свои сбережения. Кроме этого, значительная часть денег используется в криминальном бизнесе. В России, по моим оценкам, циркулирует около $35-40 млрд наличных долларов. Подобный метод сбережения связан с рядом рисков, которые могут ожидать владельцев крупных сумм (о простой «заначке» речь не шла). Среди потенциальных проблем назывались, например, опасность отмены функционирования 100-долларовых купюр, как это случилось с €500, сложности с будущими расчетами, невозможность работать в легальном финансовом поле и так далее.

Однако вместо обсуждения статьи по существу последовал настоящий вал комментариев, основное содержание которых может быть сформулировано так: «Этого не может быть! Мы не хотим в это верить!» Вероятно, подобная неожиданная реакция была вызвана тем, что многие читатели увидели в этой публикации угрозу своему последнему «оплоту» в организации личных финансов — опробованной и надежной защите сбережений при помощи наличных долларов. «Это что? Заказ? — написал один из моих друзей в Facebook. — В наличных опасно хранить. В банке тоже. Вопрос: как тогда сохранить ту малость, что есть? Или уже и не мучиться — все отдать дорогому государству?» А вот еще один крик на эту тему: «Мы в России живем, иных средств реального сохранения капитала здесь нет». А вот какой комментарий получил максимальное количество лайков: «Спонсор публикации — Центробанк РФ».

О чем это говорит

Прежде всего договоримся, что по этой реакции мы не можем делать всеобъемлющие и научно обоснованные выводы. Понятно, что это были отклики только части аудитории. Но какой? Могу ошибаться, но думаю, что эта позиция созвучна голосу подавляющего большинства населения страны. Мы услышали, возможно, не самую состоятельную часть читателей Forbes и, соответственно, не самых опытных людей в деле управления личным капиталом. Тем не менее сам по себе факт подобных отзывов говорит о многом, и его ни в коем случае нельзя игнорировать.

Вероятнее всего, мы столкнулись с проявлением некоего психологического эффекта, похожего на ситуацию, когда у человека собираются выбить табуретку из-под ног. Ему становится просто страшно. Психологи говорят в таких случаях, что отрицание — первый этап принятия неизбежного.

Интересно, что практически никто в своих комментариях не спорил с тем, например, что крупные суммы наличных денег невозможно законно легализовать или что со временем их будет все сложнее использовать для тех или иных расчетов. Более того, ни один из приведенных в статье аргументов относительно возможных проблем для владельцев большого количества иностранных купюр никем серьезно не оспаривался.

А вот вера в американский доллар оказалась просто безграничной. Вот один из комментариев: «Учитывая, что в США действительными являются вообще любые купюры и монеты, которые когда-либо были выпущены в оборот, — статья звучит бредово». Или вот еще: «Америка и остается Америкой, потому что можно даже с купюрой столетней давности запросто прийти в банк. All U.S. currency remains legal tender, regardless of when it was issued» («Вся валюта США остается законным платежным средством независимо от того, когда она выпущена»). На этом основании некоторые комментаторы делают вывод, что поднятая проблема не стоит, как говорится, и выеденного яйца.

Бесконечные трудности

Совершенно верно: если вы живете, скажем, в Чикаго или Детройте и нашли на дедушкином чердаке пару тысяч старых банкнот, то вполне возможно, что вы наведаетесь в свой банк и обменяете их на новые и красивые деньги. Но если чердак вашего дедушки находится в Самаре или Иркутске, то велика вероятность, что вам придется с этими деньгами лететь в США, чтобы уравнять свои шансы с внуками американского гражданина.

Для этого нужно будет получить визу, пройти две таможни, заполнить все декларации и в банке, например JPMorgan Chase, в славном городе Нью-Йорке показать свой российский паспорт и кучу старых долларов. Что будет дальше? Как говорит президент Путин, «пыль замучаетесь глотать», доказывая, что это ваши деньги и они законно заработаны. Но я даже готов поверить, что если сумма не очень большая, то в конце концов все может пройти удачно. Но это точно не выход для миллионов россиян.

Кроме того, в предыдущей статье были перечислены далеко не все трудности, которые могут ожидать человека с наличными долларами. Вот, например, один из пользователей соцсетей поделился своим интересным опытом: «Посольства различных стран могут отказываться принимать в расчет за госпошлины доллары предыдущих серий. Например, посольство РФ в отдельных странах принимает только доллары образца 2013 года. Таким образом, возникает ситуация, когда нет возможности расплатиться «старыми» долларами, например, за оплату российской визы».

Многие читатели также подтверждают трудности с использованием крупных купюр за рубежом. Вот одна из заметок на полях относительно наличных в евро: «Еще пять лет назад я едва разменяла банкноту в €500 в Париже. Спасибо русскому хозяину отеля, он поспособствовал».

Управление личным капиталом — это постоянная игра на опережение. Она требует не только исходить из того, что происходит сейчас, но и стараться разглядеть возможные угрозы будущего. Например, многие годы уже идет речь о том, что недвижимость является одной из последних крупных возможностей для отмывания денег. Еще совсем недавно у нас в России как будто не слышали об этой проблеме и относились к ней спустя рукава. И вот пожалуйста, первая ласточка: на днях нотариусы получили официальное предписание докладывать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг. Вот почему следует внимательно следить и за тем, какие тенденции существуют в современном мире относительно наличных денег и что в этой связи нужно сделать в своем хозяйстве.

Болезнь и излечение

Нужно честно признать, что поведение россиян в большинстве своем вовсе не связано с их ограниченностью и слабой финансовой подкованностью. Государство — вот главный виновник того, что население «прячет под матрасом» десятки миллиардов долларов США. Это вызвано рядом объективных и субъективных причин. Относительная молодость новой России — одна из них.

Пока надежность рубля и гарантии банковской системы России не поднимутся на принципиально другой уровень, коренных изменений здесь ждать не приходится. Однако это вовсе не означает, что соответствующие министерства и ведомства не должно работать над этой проблемой и не помогать своим гражданам уже сегодня.

Неплохо бы открыть при крупных банках специальные хранилища, в которые можно было бы сдать на хранение свои купюры. Деньги должны приниматься без лишних вопросов: они просто пересчитываются и отправляются на хранение. Банк (а лучше государство) отвечает за их сохранность и гарантирует стопроцентный возврат в любое время. Можно даже платить людям за то, что они пользуются подобной услугой. Информация об этих деньгах никуда не предоставляется и является коммерческой тайной.

Предвижу шквал критики и возражений по этому вопросу. Однако такой шаг выглядит вполне разумным и по следующим причинам: россиянам сейчас и так трудно, а государство не в состоянии защитить их рублевые и валютные сбережения в условиях кризиса и бесконечных санкций. Так пусть хотя бы эта услуга частично снимет головную боль у многих из них.

Почему бы ЦБ России не опубликовать у себя на сайте брошюру «Как правильно хранить наличные доллары»? Ведь здесь есть свои тонкости. Один из моих друзей на Facebook, к примеру, описал весьма забавный случай. Его знакомый хранил валюту в банковской ячейке. Деньги были в полиэтиленовой упаковке. Через три года оказалось, что приблизительно 10% наличности частично потеряли свои потребительские свойства — покрылись плесенью, и банк отказался их принять для зачисления на счет или обмена. Вот такая наука! Причем я уверен, что этот случай далеко не единичен. Достаточно много людей жалуются, что российские банки очень строго подходят к проверке состояния купюр и часто принимают их с существенным дисконтом.

Что мы имеем в итоге? Кто-то просто теряет деньги, у кого-то воруют, а еще доллары горят, портятся по различным причинам, рвутся и т. д. Различные учебники по финансовой грамотности пишут о многом, но почему-то никто подробно не рассматривает такую популярную форму хранения капитала, как наличная валюта, и не описывает угрозы, которые с этим связаны. Это нужно исправить.

А главное, надо помнить: хранение больших сумм наличной валюты может со временем привести вас к нешуточным проблемам. Над этим следует задуматься и постепенно переходить к цивилизованным, современным методам сохранения и приумножения личного капитала.

Исаак БЕККЕР, Forbes Contributor