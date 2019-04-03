03.04.2019 15:00 487

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, которое оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России. Индекс рассчитывается с 2016 года и сейчас включает в себя двадцать городов.

Задача исследования — показать, как чувствует себя в конкретном городе креативный бизнес и в целом новая экономика. Для этого учитываются как официальные данные, так и результаты опросов креативных специалистов (под креативным классом авторы подразумевают «работников креативного сектора города» среди которых работники сферы образования, культуры и креативных индустрий — РБК), анализ соцсетей и т.д. Непосредственно под креативным капиталом авторы исследования понимают «особенности социального климата, культурного и образовательного ландшафта, институциональной инфраструктуры», способные привлечь представителей креативных профессий и дать возможность раскрыть их потенциал.

При определении индекса каждого города учитывается пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде).

С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла. На втором месте Петербург с 65,11 баллами, на третьем — Казань с 57,24 баллами. Наименьший общий индекс у Омска — 39,16 баллов.

Но по отдельным показателям региональные центры опережают Москву, свидетельствуют результаты исследования. Например, по положению креативного класса (этот показатель отражает уровень жизни и благосостояния работников креативного класса, в частности уровень зарплат работников сферы культуры, образования и креативных индустрий, а также соответствие этих зарплат ожиданиям креативных специалистов) на первом месте находится Петербург с 69,75 баллами, на втором — Тюмень с 67,94 баллами, на третьем — Челябинск с 67,38 баллами. У Москвы только 60,09 баллов. Наименьший показатель в этом разделе у Уфы — 49,13 баллов.

Кроме того, Москва не вошла в первую десятку лидеров по образовательной среде для креативного класса.

По показателю высшего образования она оказалась на шестом месте, уступив Владивостоку, Казани, Тюмени, Воронежу и Екатеринбургу.

Лидером по показателю общей образованности стала Казань, Санкт-Петербург и Москва замыкают первую тройку.

Региональным центрам все еще не удается обогнать Москву по имиджевой привлекательности.

Москва также оставила за собой лидерство по социальной и предпринимательской активности населения и числу креативных компаний.

Наибольшую поддержку креативному классу оказывают чиновники в Петербурге, утверждают специалисты PwC и Calvert 22. Об этом, по их мнению, свидетельствует соответствующий критерий «Поддержка бизнеса», где учитывается, насколько активно местные власти поддерживают креативные инициативы. Тут у Петербурга 100 баллов, у Казани, Тюмени и Москвы — по 75 баллов.

По эффективности взаимодействия с властями, где учитывается работа онлайн-порталов властей, в первую тройку вошли Казань, Тюмень и Краснодар.

Авторы исследования при этом предупреждают, что их индекс не претендует «на исчерпывающую объективность».

Анастасия АНТИПОВА

При участии: Юлия САПРОНОВА